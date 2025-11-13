Οι ηγέτες των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η λύση στην πρόκληση του κλίματος

Η διπλή υπόσχεση της ΤΝ: Ενεργοποίηση θετικών κλιματικών αποτελεσμάτων και ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης. Η KPMG δημοσίευσε τα ευρήματα μιας μεγάλης έρευνας που αποκαλύπτει τη συντριπτική υποστήριξη των ηγετών των επιχειρήσεων προς την ΤΝ ως εργαλείο επιτάχυνσης —και όχι παρεμπόδισης— της προόδου για το κλίμα.

Περισσότερα από 1.200 ανώτερα στελέχη μεγάλων εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους σε 20 χώρες συμμετείχαν στην έκθεση της KPMG, «Η διπλή υπόσχεση της ΤΝ: Ενεργοποίηση θετικών κλιματικών αποτελεσμάτων και ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για να κατανοηθεί καλύτερα πώς χρησιμοποιείται σήμερα η ΤΝ για την προώθηση της βιωσιμότητας και πού θεωρούν οι ηγέτες των επιχειρήσεων ότι χρειάζεται δράση για να ξεκλειδωθεί το πλήρες δυναμικό της.

Ενώ η ΤΝ αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων στο πλαίσιο της COP29, φέτος αναμένεται να είναι ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα, καθώς οι ηγέτες παγκοσμίως προσπαθούν να ισορροπήσουν την αυξανόμενη ενεργειακή κατανάλωση της ΤΝ με τις δυνατότητές της να μεταμορφώσει την καθαρή ενέργεια.

Οι προβλέψεις διαφέρουν σημαντικά, αλλά ορισμένες ομάδες ζητούν αναστολή στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων ΤΝ, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις παγκόσμιες εκπομπές έως το 2030. Η πρόκληση για τους πολιτικούς και τους ηγέτες των επιχειρήσεων είναι να κατανοήσουν τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της ΤΝ, εξισορροπώντας τες με το τεράστιο δυναμικό της να επιταχύνει την πρόοδο στην καθαρή ενέργεια και την απανθρακοποίηση.

Η έρευνα της KPMG αποδεικνύει ότι τα ανώτερα στελέχη πλέον βλέπουν και υιοθετούν την ΤΝ ως θετική δύναμη. Το 97% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΤΝ έχει καθαρά θετικό αντίκτυπο στην επιτάχυνση της πορείας προς τους στόχους μηδενικών εκπομπών. Παράλληλα, το 96% θεωρεί ότι η καθαρή ενέργεια μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες της ΤΝ και το 87% δηλώνει ότι η ΤΝ είναι βασική για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Το χάσμα της υλοποίησης: γιατί η πρόοδος στην ενέργεια παραμένει άνιση

Παρά την ισχυρή εμπιστοσύνη στο δυναμικό της ΤΝ, τα ευρήματα της KPMG δείχνουν ότι η πρόοδος παραμένει άνιση λόγω περιορισμών σε υποδομές, πολιτικές και χρηματοδότηση. Το 33% των στελεχών εντοπίζει τους περιορισμούς του δικτύου ως σημαντικό κίνδυνο. Οι καθυστερήσεις σε αδειοδοτήσεις και κατασκευές απειλούν να καλύψουν μόνο το μισό της νέας ενεργειακής ζήτησης που δημιουργείται από την ΤΝ έως το 2030. Το 75% των ηγετών θεωρεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πολύ αργοί στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η ΤΝ για το κλίμα.

Η χρηματοδότηση είναι επίσης εμπόδιο: το 37% των παραγωγών ενέργειας και το 33% των καταναλωτών ενέργειας αναφέρουν το υψηλό κόστος και την έλλειψη κεφαλαίων ως κύριους παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας.

Αν και το 96% πιστεύει ότι οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να καλύψουν τη μελλοντική ζήτηση της ΤΝ, μόνο το 13% δηλώνει πρόθυμο να επιμείνει στη χρήση καθαρής ενέργειας αν αυτό καθυστερεί την ανάπτυξη ή αυξάνει το κόστος. Έτσι, η επέκταση των κέντρων δεδομένων αναμένεται να συνεχιστεί παγκοσμίως, ακόμη και χωρίς εγγυημένη πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια. Όσες εταιρείες ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια έως το 2027, θα αποκτήσουν διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Από τη φιλοδοξία στην πράξη

Η έρευνα της KPMG δείχνει σαφή δέσμευση των ηγετών των επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα τόσο προς την ΤΝ όσο και προς την κλιματική πρόκληση. Με την COP30 σε εξέλιξη στο Μπελέμ, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο 2030 και στον επερχόμενο στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών.

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, Director, ESG & Sustainability, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η ΤΝ αποτελεί καταλύτη για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ηγέτες αναγνωρίζουν τον θετικό ρόλο της ΤΝ στην επίτευξη των στόχων μηδενικών εκπομπών και στη διαμόρφωση ενός καθαρότερου, πιο αποδοτικού ενεργειακού μέλλοντος.

Στην KPMG παραμένουμε προσηλωμένοι στο να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους θεσμούς ώστε να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό της ΤΝ με τρόπο που ενισχύει το περιβάλλον, την καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο. Οι οργανισμοί που θα κινηθούν έγκαιρα, θα αποκτήσουν ουσιαστικό πλεονέκτημα στη νέα εποχή της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης.»

Ο Mike Hayes, Global Head of Renewable Energy, KPMG International and Partner, Climate Change and Decarbonization Leader, KPMG Ireland δήλωσε: «Η έρευνα είναι σαφής: η ΤΝ δεν στηρίζει απλώς την ενεργειακή μετάβαση — την επιταχύνει. Τα περισσότερα στελέχη θεωρούν πλέον την ΤΝ απαραίτητη για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών. Υπάρχει πραγματική δυναμική και αισιοδοξία εδώ στο Μπελέμ, με ηγέτες έτοιμους να περάσουν από τη φιλοδοξία στη δράση. Αν ευθυγραμμίσουμε πολιτικές, καινοτομία και επενδύσεις με τον ρυθμό ανάπτυξης της ΤΝ, αυτή η τεχνολογία μπορεί να γίνει ο ισχυρότερος μας σύμμαχος για ένα καθαρότερο, εξυπνότερο ενεργειακό μέλλον.»

Ο Anish De, Global Head of Energy, Natural Resources and Chemicals, KPMG International ανέφερε: «Η ζήτηση ενέργειας της ΤΝ είναι αδιαμφισβήτητη και αναδιαμορφώνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα ενεργειακά συστήματα και τις υποδομές. Η ισορροπία μεταξύ αυτής της ζήτησης και της βιωσιμότητας είναι πρόκληση, αλλά και ευκαιρία: οι περισσότεροι ηγέτες πιστεύουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες της ΤΝ, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε πιο καθαρά και έξυπνα δίκτυα. Η βασική ερώτηση είναι αν η ενεργειακή μας υποδομή μπορεί να εξελιχθεί αρκετά γρήγορα ώστε να συμβαδίσει με την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης.»

Η Anna Scally, Head of Technology, Media, and Telecommunications, KPMG EMA, Partner, KPMG Ireland, δήλωσε: «Η τεχνολογία βρίσκεται στην καρδιά της κλιματικής συζήτησης, και η ΤΝ έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο μεταμορφωτικές δυνάμεις. Με μόλις πέντε χρόνια μέχρι οι περισσότερες οργανώσεις να φτάσουν τους στόχους μηδενικών εκπομπών, οι ηγέτες των επιχειρήσεων είναι ξεκάθαροι: η ΤΝ δεν είναι εμπόδιο — είναι καταλύτης. Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι: οι ενεργειακές απαιτήσεις της ΤΝ είναι σημαντικές, και αυτό αποτελεί μια πραγματική πρόκληση· όμως οι ηγέτες ποντάρουν στην ΤΝ για να προωθήσει την πρόοδο στο κλίμα, βελτιώνοντας τις προβλέψεις και ενισχύοντας τον πιο έξυπνο σχεδιασμό υποδομών.»