Η Ebury λανσάρει νέα mobile εφαρμογή για τη διαχείριση χωρίς σύνορα των ταμειακών ροών των πελατών της

Ebury app:

Επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται διεθνείς πληρωμές, μετατροπές συναλλάγματος και εγκρίσεις με ασφάλεια από την κινητή τους συσκευή

Παρέχει πρόσβαση σε ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο για περισσότερα από 130 νομίσματα, υπόλοιπα λογαριασμών και παρακολούθηση συναλλαγών

Αντανακλά τη συνεχιζόμενη επένδυση της Ebury στην τεχνολογία για την ενίσχυση της παγκόσμιας πλατφόρμας συναλλαγών της

Η Ebury, η κορυφαία διεθνώς fintech εταιρεία που ειδικεύεται στις διεθνείς πληρωμές και τη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου, λανσάρει mobile εφαρμογή που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει στις επιχειρήσεις πλήρη έλεγχο των ταμειακών ροών τους σε διεθνές επίπεδο οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο.

Η νέα εφαρμογή επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται διεθνείς πληρωμές, μετατροπές συναλλάγματος και εγκρίσεις απευθείας από την κινητή τους συσκευή, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία σε όσους θέλουν να διενεργούν συναλλαγές εν κινήσει. Οι χρήστες μπορούν να μετατρέπουν και να πληρώνουν σε περισσότερα από 130 νομίσματα, να ελέγχουν τις ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο, να παρακολουθούν συναλλαγές καθώς εξελίσσονται, να έχουν άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και να εγκρίνουν πληρωμές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προσφέροντας ισχυρή λειτουργικότητα με μια σύγχρονη και φιλική εμπειρία χρήσης.

Από σήμερα, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Apple App Store και το Google Play Store.

Η νέα αυτή καινοτομία υπογραμμίζει τη συνεχή ανάπτυξη και τις επενδύσεις της Ebury στην παγκόσμια τεχνολογική της πλατφόρμα. Η Ebury ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2009 και έχει επεκταθεί ραγδαία, με περισσότερα από 45 γραφεία σε πάνω από 30 αγορές και με περισσότερα από 1.800 άτομα προσωπικό, εξυπηρετώντας περισσότερους από 21.000 πελάτες. Από το 2017, η εταιρεία διαθέτει γραφείο στην Αθήνα.

Η Ebury δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται διεθνείς πληρωμές και εισπράξεις, να μετατρέπουν πάνω από 130 νομίσματα, να ελέγχουν τις ταμειακές τους ροές και να έχουν πρόσβαση σε πιστωτικές γραμμές, όλα μέσα από μία ενιαία και ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Οι πελάτες επωφελούνται επίσης από την τοπική τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες ομάδες υποστήριξης της εταιρείας, διασφαλίζοντας σταθερή και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση όπου κι αν δραστηριοποιούνται.

Ο Enrique Colin, Chief Product, Technology and Data Officer της Ebury, δήλωσε:

«Οι πελάτες μας λειτουργούν σε ένα ολοένα και πιο γρήγορο και απρόβλεπτο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Χρειάζονται την ευελιξία να πραγματοποιούν πληρωμές, να διαχειρίζονται τις ταμειακές τους ροές και να παρακολουθούν τα οικονομικά τους καθώς κινούνται. Αυτό ακριβώς προσφέρει η εφαρμογή της Ebury. Συνδυάζει τη δύναμη της online πλατφόρμας μας με την απλότητα και την ταχύτητα μιας mobile εμπειρίας, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να επιτύχουν τους διεθνείς αναπτυξιακούς στόχους τους και να κινούν χρήματα πιο έξυπνα και πιο γρήγορα από ποτέ.»