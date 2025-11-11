Ericsson: ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στην εποχή του 5G SA

Η ταχεία ανάπτυξη του δικτύου 5G Standalone (5G SA) συνιστά μια κομβική ευκαιρία για την Ελλάδα να διεκδικήσει θέση στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής καινοτομίας.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε χθες ο Γιώργος Παππάς, Country Manager της Ericsson για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και πλέον για Αλβανία και Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου, όπου παρουσίασε τις εξελίξεις στην κινητή τηλεφωνία και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στη μελέτη της Ericsson με τίτλο «Next Wave of Mobile Innovation», σύμφωνα με την οποία το 5G κατέγραψε την ταχύτερη τεχνολογική εξάπλωση στην ιστορία των τηλεπικοινωνιών, συγκεντρώνοντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια συνδρομές μέσα σε πέντε χρόνια. Η ραγδαία αυτή διείσδυση σημειώθηκε κυρίως σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα και Ιαπωνία, με τις υπηρεσίες Fixed Wireless Access (FWA) να ανατρέπουν τις ισορροπίες στη σταθερή ευρυζωνικότητα. Στις ΗΠΑ, μάλιστα, το FWA έχει απορροφήσει σχεδόν το σύνολο των νέων καθαρών συνδέσεων τα τελευταία δύο χρόνια.

Παρά τη θεαματική πρόοδο, η πλήρης δυναμική του 5G παραμένει ανεκμετάλλευτη, καθώς μόλις το 26% των παρόχων παγκοσμίως -163 σε σύνολο 633- έχουν επενδύσει σε 5G Standalone, την αρχιτεκτονική που επιτρέπει:

μαζική αυτοματοποίηση

εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (ultra-low latency)

τεμαχισμό δικτύου (network slicing)

αξιόπιστη λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών

Περίπου το 90% των 5G SA συνδέσεων συγκεντρώνεται σε τρεις αγορές -Κίνα, Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες- γεγονός που αφήνει ολόκληρες περιοχές, ανάμεσά τους και την Ευρώπη, στο περιθώριο της επόμενης ψηφιακής εποχής. Ενδεικτικά, μόνο το 2% των ευρωπαίων καταναλωτών έχουν υπηρεσία 5G SA.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Ericsson, οι προηγμένες αγορές που έχουν ήδη προχωρήσει σε πλήρη ανάπτυξη 5G SA διαπιστώνουν ότι οι στοχευμένες επενδύσεις σε FWA και Mobile Broadband (MBB) οδηγούν σε υψηλότερη ικανοποίηση πελατών και σταθερή αύξηση εσόδων. Η εταιρεία εκτιμά ότι το FWA θα αυξηθεί από το 11% των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων το 2024 σε 18% έως το 2030.

Όπως τόνισε ο κ. Παππάς, «στην Ελλάδα δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε».

Η Cosmote Telekom ήδη προσφέρει πληθυσμιακή κάλυψη 5G SA 75%, ενώ ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέες υπηρεσίες που θα αξιοποιούν τις προηγμένες δυνατότητες της τεχνολογίας, πέρα από το Fixed Wireless Access, που ήδη παρέχει.

Παράλληλα, Nova και Vodafone έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση των υποδομών τους και αναμένεται να ξεκινήσουν την εμπορική λειτουργία των 5G SA δικτύων τους τους προσεχείς μήνες. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα διαθέτουν ενεργά δίκτυα 5G SA.

Ωστόσο, η τεχνολογική υποδομή από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται και η ωρίμανση της αγοράς, δηλαδή των επιχειρήσεων που μπορούν να αξιοποιήσουν το 5G SA μέσα από ιδιωτικά δίκτυα και εξειδικευμένες εφαρμογές. Μόνο έτσι η νέα τεχνολογία θα μετατραπεί σε πραγματικό μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ericsson διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 65 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας να αποτελεί κομβικό προμηθευτή και τεχνολογικό εταίρο για το σύνολο των εγχώριων παρόχων.