Weekly Telecom: Ξεκλειδώνει (επιτέλους) το μεγάλο έργο του UFBB

Επιτέλους, το «πράσινο φως» δόθηκε και το έργο του Ultra Fast Broadband (UFBB) μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς οι δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ ΟΤΕ, ΓΕΚ Τέρνα και Grid Telecom έλυσαν τον γόρδιο δεσμό, με τον ΟΤΕ να παίρνει πλέον το τιμόνι της Terna Fiber για να φέρει τη χώρα στην τελική ευθεία για τις υποδομές που της αξίζουν ◆ Πως λέγανε παλιά «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη;» ◆ Και μιας και μιλάμε για τον ΟΤΕ που κινείται στρατηγικά, ο όμιλος προχώρησε και στη σύσταση της νέας θυγατρικής «Cosmote Telekom Towers», αποσχίζοντας τις «παθητικές» κεραίες σε μια νέα, ευέλικτη οντότητα με αξία 633 εκατ. ευρώ, ξεκλειδώνοντας μελλοντικές ευκαιρίες για αυτά τα κρίσιμα assets ◆ Το real estate των πύργων κινητής σε απόλυτη ανάπτυξη ◆ Και αν αμφιβάλλετε για το αν ήταν σωστή απόφαση, δείτε πόσο «τσίμπησε» η μετοχή με την ανακοίνωση

Κάντε click και διαβάστε τη συνέχεια στο Weekly Telecom, με όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!