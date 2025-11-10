Μάχη στην Ευρώπη για το φάσμα των 6 GHz: Το Wi-Fi απέναντι στα δίκτυα 5G και 6G

Μια διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη σχετικά με το τμήμα του φάσματος των 6 GHz, μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι θα πρέπει να αδειοδοτηθεί για χρήση από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και άλλων που θέλουν να παραμείνει δεσμευμένο για το Wi-Fi. Οι οργανισμοί Wi-Fi Alliance και Dynamic Spectrum Alliance (DSA) δημοσίευσαν ανοικτές επιστολές που απευθύνονται στους υπουργούς ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η ανώτερη ζώνη των 6 GHz (6425 έως 7125 MHz) ενδέχεται να καταστεί μη διαθέσιμη για τα δίκτυα Wi-Fi στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται το γεγονός ότι νεότερα πρότυπα Wi-Fi, όπως το Wi-Fi 6E και το Wi-Fi 7, είναι ικανά να χρησιμοποιούν συχνότητες σε ολόκληρη τη ζώνη των 6 GHz για να παρέχουν υψηλότερη απόδοση. Ωστόσο, και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στοχεύουν επίσης σε αυτή τη ζώνη για υπηρεσίες 5G και 6G.

Η Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διερευνά επί του παρόντος τρόπους διαμοιρασμού της ανώτερης ζώνης των 6 GHz μεταξύ τεχνολογιών που εξαιρούνται από αδειοδότηση, όπως το Wi-Fi, και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Το κατώτερο τμήμα της ζώνης ήδη εξαιρείται από αδειοδότηση. Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Βρετανίας, Ofcom, ακολουθεί παρόμοια πολιτική, έπειτα από μια διαδικασία διαβούλευσης το 2023. Εντούτοις, το στρατόπεδο του Wi-Fi ανησυχεί ότι η γερμανική κυβέρνηση ενδέχεται να έχει αλλάξει τη στάση της ώστε να ευνοήσει την αποκλειστική χρήση της ανώτερης ζώνης των 6 GHz από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, επηρεάζοντας δυνητικά την απόφαση της RSPG. Εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και Μεταφορών δήλωσε στον γερμανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Heise Online: «οι απαιτήσεις συχνοτήτων των παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην ανώτερη ζώνη των 6 GHz αξιολογούνται ως μεγαλύτερες ενόψει μελλοντικών εφαρμογών 6G» σε σύγκριση με εκείνες των εφαρμογών Wi-Fi.

Ως απάντηση, οι Wi-Fi Alliance και DSA προσπαθούν να εντείνουν τους φόβους ότι μια τέτοια κίνηση θα έπληττε σοβαρά την ψηφιακή ανάπτυξη της Ευρώπης, ισχυριζόμενοι ότι το Wi-Fi είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ότι ο περιορισμός του θα επηρέαζε την πρόοδο. «Ο αποκλεισμός της πρόσβασης του Wi-Fi στην ανώτερη ζώνη των 6 GHz θα ήταν καταστροφικός για το μέλλον της τεχνολογίας Wi-Fi στην Ευρώπη. Αυτό το φάσμα βρίσκεται σε μοναδική θέση να υποστηρίξει την εξέλιξη του οικοσυστήματος Wi-Fi και να καταστήσει δυνατή την επόμενη γενιά ψηφιακής καινοτομίας», ανέφερε η DSA. Η DSA αυτοπροβάλλεται ως ένας παγκόσμιος φορέας που τάσσεται υπέρ κανονισμών που θα επιφέρουν αποδοτικότερη χρήση του φάσματος, αλλά ο κατάλογος των μελών της φαίνεται να αποτελείται κυρίως από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς – Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Broadcom και Cisco.

Η Wi-Fi Alliance παραπονέθηκε ότι τα μέλη της επεξεργάζονταν τις προτάσεις της RSPG για να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν το φάσμα σε βάση διαμοιρασμού, σύμφωνα με την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αντιθέτως, η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας αντιτίθεται σε έναν συμβιβασμό. Απαιτεί τώρα την αποκλειστική χρήση ολόκληρης της ανώτερης ζώνης των 6 GHz για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ενίσχυε την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης», αναφέρει η επιστολή της. Ισχυρίζεται ότι το Wi-Fi έχει πρόσβαση σε «σημαντικά λιγότερο φάσμα από την κινητή τηλεφωνία. Αυτά τα πρότυπα κίνησης δεδομένων δείχνουν ότι η ανάγκη του Wi-Fi για την ανώτερη ζώνη των 6 GHz υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη της κινητής τηλεφωνίας».

Η βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Η Vodafone έχει διεξαγάγει στο παρελθόν δοκιμές στις ανώτερες συχνότητες των 6 GHz, επιτυγχάνοντας ταχύτητες λήψης έως και 5 Gbps και δηλώνοντας ότι θα πρέπει να διατεθεί για να ενισχύσει τη χωρητικότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας όταν εξαντληθεί το τρέχον εύρος ζώνης. Η Nokia και η σουηδική Telia πραγματοποίησαν επίσης μια πιλοτική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας το ανώτερο φάσμα των 6 GHz πέρυσι, ισχυριζόμενες ότι απέδειξε τη δυνατότητα προσθήκης «τεράστιας χωρητικότητας» σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ μπορεί να επιτευχθεί υψηλή διαμεταγωγή δεδομένων σε προαστιακές ή αγροτικές περιοχές. Ως προς αυτό, η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας έχει την υποστήριξη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), η οποία χαρακτήρισε την ανώτερη ζώνη των 6 GHz για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC) το 2023.

Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ, η FCC, δέσμευσε ολόκληρη τη ζώνη των 6 GHz για το Wi-Fi και άλλες μη αδειοδοτημένες λειτουργίες ήδη από το 2020. Άλλες χώρες δεν εμποδίζονται να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην επόμενη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της RSPG στις 12 Νοεμβρίου, για να διαπιστωθεί ποια απόφαση (εάν υπάρξει) θα υιοθετήσει. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε δήλωση σε διεθνή μέσα, αναφέροντας πως «η Επιτροπή προβλέπει μια απόφαση τεχνικής εναρμόνισης σχετικά με την ανώτερη ζώνη των 6 GHz. Προς τον σκοπό αυτό, έχει αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) να αναπτύξει εναρμονισμένες τεχνικές προϋποθέσεις σε επίπεδο ΕΕ για ένα προτιμώμενο σενάριο χρήσης της ζώνης. Η CEPT πρέπει να παραδώσει την τελική της έκθεση τον Ιούλιο του 2027».