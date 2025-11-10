Η Xiaomi βραβεύει την Info Quest Technologies με το Special Contribution Award

Tο ιδιαίτερα σημαντικό βραβείο “Special Contribution Award” έλαβε η Info Quest Technologies από τη Xiaomi, στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης συνεργατών «2025 Xiaomi Global Partner Conference – Shaping the future together » που πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου στο Πεκίνο.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την εξαιρετική πορεία της Info Quest Technologies από την έναρξη της συνεργασίας της με την Xiaomi το 2016, τη συνεχή ανάπτυξή της και την υψηλή ικανοποίηση των Mi fans.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Info Quest Technologies αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Xiaomi και έναν από τους πλέον επιτυχημένους Full Service Distributors ( FSD) του οίκου, έχοντας επιτύχει εντυπωσιακά μερίδια αγοράς στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά – ενδεικτικά αναφέροντας τα Xiaomi Smartphones κατέχουν τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο που ξεπερνά το 30% σε τεμάχια (με τη Xiaomi διεθνώς να βρίσκεται στην τρίτη θέση), ενώ η επέκταση του οικοσυστήματος ΑΙοΤ είναι ιδιαίτερα δυναμική, με προϊόντα όπως το scooter και η ρομποτική σκούπα να είναι συνώνυμα της κατηγορίας τους, με περίπου 63% και 83% αντίστοιχα μερίδια αγοράς. Τέλος η αλυσίδα καταστημάτων Xiaomi Store, που σήμερα αριθμεί 4 φυσικά καταστήματα και e-shop, παρουσιάζει διψήφια ανάπτυξη κάθε χρόνο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους φίλους του Brand.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την αναγνώριση αυτή, αλλά πρωτίστως για τη μακρόχρονη, στρατηγική συνεργασία μας με τη Xiaomi, που μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε στην περιοχή μας το όραμα ενός διασυνδεμένου κόσμου, που ενδυναμώνει κάθε άνθρωπο και συμπυκνώνεται πολύ εύστοχα στη στρατηγική της εταιρείας [ Human x Car x Home ]», δήλωσε ο κ. Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Info Quest Technologies. «Η βράβευση αυτή ανήκει σε όλη την ομάδα μας που με πάθος και προσήλωση, καθημερινά, δίνει τον καλύτερό της εαυτό, αλλά και όλους τους συνεργάτες μας και πελάτες, που με ενθουσιασμό υποδέχονται και αξιοποιούν τα προϊόντα μας.