Η LG παρουσιάζει την πρώτη οθόνη 6K με Thunderbolt 5 για επαγγελματίες

Η LG παρουσιάζει την UltraFine evo 6K (μοντέλο 32U990A), την πρώτη οθόνη παγκοσμίως με ανάλυση 6K και συνδεσιμότητα Thunderbolt 5. Η νέα οθόνη, που κάνει ντεμπούτο κάτω από το νέο brand UltraFine evo για premium οθόνες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες βιντεογράφους, γραφίστες και δημιουργούς περιεχομένου που απασχολούνται σε απαιτητικές εργασίες με μεγάλη χρήση δεδομένων. Με εξαιρετικά ευκρινή ανάλυση 6K (6.144 x 3.456), εκπληκτική χρωματική πιστότητα και ταχύτατη συνδεσιμότητα, προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Η 32U990A, η πρώτη οθόνη 6K με υποστήριξη Thunderbolt 5, έχει ήδη αποσπάσει το CES 2025 Innovation Award και το iF Design Award 2025. Αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία της σειράς LG UltraFine – γνωστής για τις 5K οθόνες που είναι βελτιστοποιημένες για συσκευές Mac – η νέα σειρά UltraFine evo ανεβάζει τον πήχη για τις επαγγελματικές οθόνες ακόμα ψηλότερα, κάτι που αποδεικνύεται από τις κορυφαίες επιδόσεις και δυνατότητες του νέου αυτού μοντέλου.

Η premium οθόνη της LG έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των δημιουργικών επαγγελματιών, προσφέροντας άψογη πιστότητα εικόνας και εξαιρετική ευκρίνεια κειμένου. Η οθόνη 32 ιντσών διαθέτει ανάλυση 6K HiDPI με πυκνότητα 224 PPI, αποδίδοντας καθαρότερο κείμενο και ακριβέστερες λεπτομέρειες εικόνας. Είναι προρυθμισμένη εργοστασιακά για συνεπή χρωματική απόδοση στο macOS και καλύπτει το 98% του χρωματικού χώρου DCI-P3 και το 99,5% του Adobe RGB, εξασφαλίζοντας πιστή αναπαραγωγή εικόνας για video editing, φωτογραφία και παραγωγή εντύπων. Με πιστοποίηση VESA DisplayHDR 600, διατηρεί τη σταθερή φωτεινότητα και τα αληθινά χρώματα που απαιτούνται για λεπτομερή γραφικά και βίντεο. Επιπλέον, διατεθεί και λειτουργία Studio Mode με τρεις προεπιλογές χρώματος για συσκευές Mac.

Σχεδιασμένη με γνώμονα τους επαγγελματίες χρήστες, η ανάλυση 6K της 32U990A προσφέρει 2,56 φορές περισσότερα pixels σε σχέση με μια οθόνη UHD 4K (3.840 x 2.160). Σε διάταξη διπλής οθόνης, δύο UltraFine evo 6K προσφέρουν σχεδόν πενταπλάσιο χώρο εργασίας σε σχέση με μία μόνο UHD 4K, παρέχοντας τεράστια ευελιξία και αποδοτικότητα στο multitasking. Για συστήματα που βασίζονται σε Thunderbolt, η σύνδεση πολλαπλών οθονών είναι απλή μέσω daisy-chaining, διευκολύνοντας τη ροή εργασίας.

Η νέα οθόνη λειτουργεί και ως επαγγελματικός κόμβος με ενσωματωμένη δυνατότητα εναλλαγής KVM και συνδεσιμότητα πολλαπλών θυρών, που επιτρέπει την ομαλή λειτουργία σε συστήματα Mac και Windows. Παράλληλα, οι δημιουργοί μπορούν να προβάλλουν περιεχόμενο από κινητές συσκευές στο βέλτιστο format, ενώ εργάζονται ταυτόχρονα σε παραγωγικές εφαρμογές.

Η συμβατότητα με Thunderbolt 5 εξασφαλίζει εύκολη σύνδεση με συσκευές Mac, ενώ λειτουργεί ως κόμβος υψηλής ταχύτητας για SSD, eGPU και άλλα περιφερειακά. Προσφέροντας μονοκατευθυντική μεταφορά δεδομένων έως 120Gbps – τρεις φορές ταχύτερη από το Thunderbolt 4 – υποστηρίζει απόδοση 4K σε πραγματικό χρόνο και γρήγορη μεταφορά αρχείων βίντεο 8K RAW, καθιστώντας την 32U990A ιδανική για επεξεργασία βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και ροές εργασίας αναβάθμισης.

Εκτός από τις τεχνικές του δυνατότητες, το μοντέλο ξεχωρίζει και για τον κομψό, minimal σχεδιασμό του. Η σχεδόν χωρίς περιθώρια οθόνη προσφέρει καθαρή αισθητική και καθηλωτική εμπειρία θέασης. Οι εργονομικές ρυθμίσεις κλίσης και περιστροφής επιτρέπουν άνετη πολύωρη εργασία, ενώ η κάθετη λειτουργία είναι ιδανική για περιεχόμενο τύπου YouTube Shorts και Instagram Reels. Το Thunderbolt 5 συμβάλλει επίσης στη μείωση της ακαταστασίας των καλωδίων, διατηρώντας τον χώρο εργασίας τακτοποιημένο.

«Καθώς οι επαγγελματίες video editors διαχειρίζονται πλέον πολυάριθμα έργα και μεγάλους όγκους δεδομένων, η ανάγκη για οθόνες υψηλής ανάλυσης, με ακριβή χρώματα και γρήγορη συνδεσιμότητα, είναι πιο επιτακτική από ποτέ», δήλωσε ο YS Lee, επικεφαλής του IT Business της LG Media Entertainment Solution Company. «Η νέα UltraFine evo 6K είναι μια οθόνη υψηλής ποιότητας και μακροχρόνιας αξίας, που βοηθά τους επαγγελματίες δημιουργούς να εργάζονται πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους».

Η LG UltraFine evo 6K ξεκίνησε τη διάθεσή της στα τέλη Σεπτεμβρίου σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία, ενώ η παγκόσμια κυκλοφορία – συμπεριλαμβανομένων Η.Π.Α. και Ευρώπης – ακολούθησε τον Οκτώβριο.