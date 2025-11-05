Ο νανοδορυφόρος MICE-1 της Prisma Electronics έτοιμος προς εκτόξευση

Ο ελληνικός νανοδορυφόρος MICE-1, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Prisma Electronics με έδρα την Αλεξανδρούπολη, είναι έτοιμος για εκτόξευση από τη SpaceX.

Το ταξίδι του θα ξεκινήσει στις 11 Νοεμβρίου από την αεροπορική και διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Ο MICE-1 δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πιλοτικού σκέλους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο σχεδιασμένο ειδικά για τη ναυτιλία, ο οποίος θα αξιοποιήσει τεχνολογίες Internet of Things (IoT) για τη δοκιμή εφαρμογών που θα αφορούν μεταξύ άλλων την έγκαιρη προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές και την υποστήριξη δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους.

Η Prisma Electronics, με τζίρο 10 εκατ. ευρώ και EBITDA 2,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, σχεδιάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Κεντρικός στόχος της, όπως είπε χθες κατά την ενημέρωση του Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλός της, Χρήστος Γιορδαμλής, είναι η δημιουργία ενός δικτύου νανοδορυφόρων (αστερισμού), τόσο αυτόνομα όσο και μέσω συνεργασιών.

Για την ανάπτυξη της η διοίκηση εξετάζει χρηματοδότηση μέσω Venture Capital, ενώ δεν αποκλείεται και η μελλοντική εισαγωγή σε χρηματιστήριο.