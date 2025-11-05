Η LG στο SDVerse για να προωθήσει την καινοτομία στην κινητικότητα που βασίζεται στο software

Η LG, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία κινητικότητας, εντάχθηκε στο SDVerse, την πρώτη B2B αγορά αυτοκινητοβιομηχανίας αφιερωμένη στο λογισμικό. Με την εισαγωγή του χαρτοφυλακίου λύσεων λογισμικού LG AlphaWare στην πλατφόρμα, η LG στοχεύει να υποστηρίξει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές στην επιτάχυνση της μετάβασης σε οχήματα που καθορίζονται από software (SDV).

Η SDVerse, που ιδρύθηκε το 2024 από τις General Motors, Magna και Wipro, είναι η πρώτη παγκόσμια αγορά B2B για λογισμικό αυτοκινήτων. Σχεδιασμένη ως πλατφόρμα «συνάντησης» για αγοραστές και πωλητές λογισμικού, η SDVerse απομακρύνεται από το παραδοσιακό «κλειστό» μοντέλο ανάπτυξης και προωθεί τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη συνεργασία σε όλη την αλυσίδα αξίας. Οι πωλητές μπορούν να καταχωρίσουν τις λύσεις λογισμικού τους, ενώ οι αγοραστές μπορούν εύκολα να αναζητήσουν, να συγκρίνουν και να εξερευνήσουν τις προσφορές για να βρουν τις κατάλληλες λύσεις.

Με την υποστήριξη ενός συνεταιρισμού κορυφαίων εταίρων του κλάδου, η SDVerse εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν αξιόπιστο ψηφιακό κόμβο που μειώνει τις ανεπάρκειες στις προμήθειες και συμβάλλει στην επιτάχυνση της υιοθέτησης των SDV σε ολόκληρο τον κλάδο.

Με την ένταξή της στο SDVerse, η LG στοχεύει να εμβαθύνει τη συνεργασία της με κατασκευαστές αυτοκινήτων και προμηθευτές, προωθώντας ένα πιο ανοιχτό και συνδεδεμένο οικοσύστημα κινητικότητας. Με το LG AlphaWare – ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σχεδιασμένο για SDV – η LG βοηθά τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του λογισμικού αυτοκινήτων, να βελτιώσουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια και να επιταχύνουν την εξέλιξη των εμπειριών εντός του οχήματος.

Το LG AlphaWare είναι οργανωμένο γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες – PlayWare, MetaWare, VisionWare, BaseWare και OpsWare – που καλύπτουν βασικούς τομείς, από την εντυπωσιακή ψυχαγωγία εντός του οχήματος και την πλοήγηση AR/MR έως την έξυπνη παρακολούθηση του οδηγού και των επιβατών, την ισχυρή υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος και την ασφαλή διαχείριση του κύκλου ζωής. Το LG AlphaWare συμβολίζει τη μεταμόρφωση της LG σε μια εταιρεία Smart Life Solution – επεκτείνοντας την ηγετική της θέση στην καινοτομία από το σπίτι στην κινητικότητα και προσφέροντας ασφαλέστερες, πιο έξυπνες και πιο απολαυστικές εμπειρίες οδήγησης.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την LG Electronics στην SDVerse», δήλωσε ο Prashant Gulati, Διευθύνων Σύμβουλος της SDVerse. «Η ευρεία γκάμα λύσεων κινητικότητας της LG, με επικεφαλής τη σουίτα AlphaWare, ενισχύει την πλατφόρμα μας και επιτρέπει στους κατασκευαστές OEM και τους προμηθευτές να έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες που δημιουργούν ταυτόχρονα εξαιρετικές εμπειρίες χρήστη και επιταχύνουν την άφιξη της κινητικότητας που καθορίζεται από λογισμικό σε όλο τον κόσμο».

«Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε τις λύσεις κινητικότητας της LG στην αγορά SDVerse», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Electronics Vehicle Solution Company. «Οι αυτοκινητοβιομηχανίες σήμερα αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ενοποίησης των λειτουργικών συστημάτων των οχημάτων και της εξέλιξης των επιχειρηματικών τους μοντέλων, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην εποχή των SDV. Με τη συμμετοχή μας στην SDVerse, μπορούμε να παρέχουμε δοκιμασμένες λύσεις που απλοποιούν την ενσωμάτωση και συμβάλλουν στην επιτάχυνση της καινοτομίας».