Η αύξηση της ζήτησης από τα data centers ωθεί σε συνεργασίες για την ΤΝ στην ενέργεια

Η Eurelectric, ο φορέας που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας, προσχώρησε στην Κοινοπραξία Open Power AI (OPAI), η οποία ιδρύθηκε από το EPRI, ένα παγκόσμιο, ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας. Μέσω ενός νέου Μνημονίου Συναντίληψης, η Eurelectric θα συμβάλει στη διαμόρφωση της υπεύθυνης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να καταστούν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας εξυπνότερα, καθαρότερα και πιο ανθεκτικά.

Στο πλαίσιο μιας στρογγυλής τράπεζας στελεχών με θέμα «Η ΤΝ για την Ενέργεια και η Ενέργεια για την ΤΝ», η οποία φιλοξενήθηκε από την Πρωτοβουλία Bits & Watts στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, η Eurelectric υπέγραψε συμφωνία με το EPRI, καθιστάμενη επισήμως μέλος της OPAI. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση της ΤΝ για ένα εξυπνότερο και πιο ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα. Η συγκεκριμένη συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή διαπίστωση εκατέρωθεν του Ατλαντικού ότι η ΤΝ και η ψηφιοποίηση αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η ΤΝ έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τον τρόπο παραγωγής, διαχείρισης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ένα πιο ανθεκτικό και αποδοτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί και το θεμέλιο της ίδιας της ΤΝ — χωρίς καθαρή, αξιόπιστη ενέργεια, δεν υφίσταται ψηφιακή επανάσταση. Για αυτόν τον λόγο είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με το EPRI και προσχωρούμε στην Κοινοπραξία Open Power AI, ώστε να προωθήσουμε από κοινού αυτόν τον μετασχηματισμό», δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

«Συνεργαζόμενοι με την Eurelectric και ευρωπαίους ηγέτες του κλάδου, επιταχύνουμε την υπεύθυνη και αποτελεσματική εφαρμογή της ΤΝ σε ολόκληρη τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο Rémi Raphael, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης του EPRI. «Επικεντρωνόμαστε στο να συμβάλουμε στην παροχή ασφαλών, ανθεκτικών και βασισμένων στην ΤΝ ενεργειακών λύσεων, μέσω της OPAI και των μελών της».

Η ανάγκη για ανάληψη δράσης καθίσταται επιτακτική. Το «Βαρόμετρο Ηλεκτρικής Ενέργειας» της Eurelectric καταδεικνύει ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων (data centres) στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να εκτιναχθεί από περίπου 100 TWh το 2022, σε επίπεδα μεταξύ 149 TWh και 287 TWh έως το 2030. Για να δοθεί μια τάξη μεγέθους, οι 287 TWh ισοδυναμούν με τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας το 2024. Το στοιχείο αυτό απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση και η ΤΝ θα μετασχηματίσουν τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ταυτοχρόνως και θα εξαρτηθούν από αυτόν.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την πρόκληση, η Προεδρία της Eurelectric έχει θέσει την ΤΝ και την ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος ως κεντρικές προτεραιότητες στο πρόγραμμα εργασίας της για την περίοδο 2025–2027, με την ένταξη στην OPAI να σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η κοινοπραξία φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ερευνητές και παρόχους τεχνολογίας, με σκοπό την επιτάχυνση της εφαρμογής λύσεων ΤΝ, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα του δικτύου, να μειώσουν το κόστος του συστήματος, να επισπεύσουν την εξάπλωση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Με την προσχώρησή της στην OPAI, η Eurelectric ενισχύει τη διατλαντική γέφυρα στον τομέα της ενεργειακής καινοτομίας. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν από κοινού για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΤΝ στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, για ένα ισχυρότερο, καθαρότερο και πιο ψηφιακό μέλλον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.