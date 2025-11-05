DOTSOFT: ψηφιακός μετασχηματισμός στον Δήμο Σκύρου

Ο Δήμος Σκύρου, σε συνεργασία με τη DOTSOFT Α.Ε., προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού με την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σκύρου», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και προβολής της Σκύρου.

Ο Έξυπνος Οδηγός Πόλης θα λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενημέρωσης, προβολής και διασύνδεσης μεταξύ πολιτών, επισκεπτών και επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:

Ηλεκτρονικό κατάλογο επιχειρήσεων και σημείων ενδιαφέροντος ,

, Διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων , όπως ηλεκτρονικές ξεναγήσεις και χάρτες με εμπλουτισμένο περιεχόμενο,

, όπως ηλεκτρονικές ξεναγήσεις και χάρτες με εμπλουτισμένο περιεχόμενο, Σύστημα προβολής προσφορών και εκδηλώσεων για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς,

για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς, Εργαλεία συμμετοχικότητας πολιτών για υποβολή προτάσεων, αξιολογήσεων και σχολίων,

για υποβολή προτάσεων, αξιολογήσεων και σχολίων, Συστήματα ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για στοχευμένη ενημέρωση και βελτίωση των υπηρεσιών.

Ψηφιακή Σκύρος – Ένα “έξυπνο νησί” με επίκεντρο τον άνθρωπο

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός “έξυπνου νησιού”, όπου οι τεχνολογίες πληροφορικής αξιοποιούνται για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής προβολής και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, οι πολίτες και οι επισκέπτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες του Δήμου, ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ένα δυναμικό ψηφιακό κανάλι προβολής και συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση της Σκύρου σε μια ψηφιακά ώριμη, συμμετοχική και βιώσιμη τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας παράλληλα την ταυτότητα και τον πολιτισμό του νησιού.