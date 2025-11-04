Close Menu
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

Ιδρύθηκε η νέα θυγατρική του ΟΤΕ, Cosmote Telekom Towers

Τέτη ΗγουμενίδηBy 2 Mins Read Focus - Ελληνική Αγορά Telecoms

Στη σύσταση θυγατρικής με την ονομασία Cosmote Telekom Towers ΜΑΕ Υπηρεσιών Διαχείρισης Παθητικών Υποδομών και το διακριτικό τίτλο «Cosmote Telekom Towers» και «CTT» προχώρησε ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της απόφασής του για απόσχιση των παθητικών υποδομών του (κεραίες κινητής τηλεφωνίας).

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας 100% θυγατρικής του Ομίλου ΟΤΕ είναι 632,939 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή θέση του εισφερόμενου Κλάδου με ημερομηνία 31/12/2024 βάσει της αποτίμησης που έκανε η Grand Thornton.

Σκοπός της Cosmote Telekom Towers είναι η ιδιοκτησία, η λειτουργία και η εκμετάλλευση παθητικών υποδομών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν ιστούς ή άλλες φυσικές κατασκευές στις οποίες τοποθετείται τηλεπικοινωνιακός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή υποδομών σταθερών ασύρματων τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: της εγκατάστασης, προμήθειας, εκμετάλλευσης, κατασκευής και συντήρησης παθητικών υποδομών κινητών τηλεπικοινωνιών και συναφών ευκολιών, της εκμίσθωσης και παροχής χώρου επί παθητικών υποδομών κινητών τηλεπικοινωνιών προς τρίτους με σκοπό την εγκατάσταση, χρήση και λειτουργία ενεργού εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και η διαχείριση εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ή ελέγχονται από άλλους παρόχους υπηρεσιών στους οποίους εγκαθίστανται παθητικές υποδομές κινητών τηλεπικοινωνιών ή υποδομές σταθερών ασύρματων τηλεπικοινωνιών.

Η διοίκηση του ΟΤΕ ερωτώμενη σχετικά έχει σημειώσει ότι δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης των παθητικών υποδομών, ωστόσο, όπως εκτιμάται δεν αποκλείεται αυτό μελλοντικά να αλλάξει.

Infocom Today
SmartTalks

