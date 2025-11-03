Weekly Telecom: Η Ελλάδα χτίζει Φάρο ΤΝ, η Ευρώπη παλεύει με την υστέρησή της

Καλό μήνα! Saying no is a superpower – it helps you focus on what truly counts! Αφού γιορτάσαμε τις 28/10 και τη δύναμη του ΟΧΙ -που καλό είναι να τη θυμόμαστε όλοι μας που και που, μπήκαμε δυναμικά στον Νοέμβριο. Με την εγχώρια τεχνολογία να δείχνει την αξία της, καθώς η Ελλάδα λέει «ΝΑΙ» στα σημαντικά και πατάει γκάζι στην ΤΝ, ιδρύοντας, όχι απλώς ένα κέντρο, αλλά ένα ολόκληρο «εργοστάσιο» με την επωνυμία «Φάρος AI Factory» ◆ Ο «Φάρος», με την ισχυρή στήριξη της ΕΕΣΥΠ, σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις μεμονωμένες ακαδημαϊκές προσπάθειες στη βιομηχανική παραγωγή καινοτομίας, χτίζοντας τον δικό μας κόμβο στο ευρωπαϊκό δίκτυο ◆ Και από τον κόμβο της ΤΝ, πάμε στις φιλοδοξίες που κοιτούν ψηλά, με την Ελλάδα να βάζει πλώρη για το μεγάλο άλμα στο διάστημα, εκτοξεύοντας τους πρώτους επιχειρησιακούς δορυφόρους SAR ◆ Βέβαια, κανένας φάρος δεν θα σε βοηθήσει αν έχεις τα μάτια σου (ή το μυαλό σου) κλειστά ◆ Κάτι που ευτυχώς δεν συμβαίνει… γιατί βλέπουμε ότι κάτι κινείται ◆ Το πραγματικά «κοσμικό» νέο, ωστόσο, είναι ότι κρίσιμα υποσυστήματα φτιάχνονται πλέον εγχώρια, από την ICEYE ◆ Κάποιες τέτοιες ειδήσεις όπως πχ το γεγονός ότι εταιρείες όπως η Ubitech κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην κβαντική τεχνολογία, μας γεμίζουν αισιοδοξία ◆ Από τα ψηλά και το μέλλον, ας προσγειωθούμε στα δίκτυα στο έδαφος, όπου ο ΔΕΔΔΗΕ πατάει γκάζι στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η Nova είναι ο συνοδηγός στο μεγαλύτερο IoT project της χώρας ◆ Αυτή η ανάθεση για 7,7 εκατομμύρια μετρητές αποδεικνύει ότι το δίκτυο της Nova σηκώνει κρίσιμες εθνικές υποδομές, δίνοντας κυριολεκτικά power στην έξυπνη ενέργεια ◆ Και μιλώντας για ενέργεια που γίνεται δίκτυο, η ΔΕΗ πατάει τέρμα γκάζι στο FTTH και η τιμή του 1 Gbps στα €11,56 με το voucher είναι η ηχηρή δήλωση προθέσεων που ανακατεύει την τράπουλα και αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού ◆ Όπως γράφαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα ◆ Σίγουρα τους επόμενους μήνες δεν θα πλήξουμε. Ο ανταγωνισμός μας κρατάει όλους σε εγρήγορση!

