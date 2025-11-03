ReVision: νέα AI Signal Intelligence & Narrative πλατφόρμα της Redirect

Σε μια ακόμα καινοτόμα κίνηση, η REDIRECT δημιούργησε το ReVision, μια νέα AI Signal Intelligence & Narrative πλατφόρμα που αποκωδικοποιεί τι σκέφτονται, τι αισθάνονται και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, τη στιγμή που συμβαίνει.

Ήδη, το ReVision αξιοποιείται από επιλεγμένους πελάτες της REDIRECT σε διαφορετικούς τομείς, προσφέροντας σε οργανισμούς και brands στρατηγική πληροφόρηση, βασισμένη σε ανθρώπινες συμπεριφορές και όχι απλώς σε στατιστικά.

Συνδυάζοντας real-time δεδομένα από social media, ΜΜΕ, δημόσιο λόγο, έρευνες και εσωτερικές πηγές, δημιουργεί μια καθαρή, δυναμική και ακριβή προγνωστική εικόνα για το πώς διαμορφώνονται και εξελίσσονται οι τάσεις και οι συμπεριφορές μέσα στην κοινωνία και την αγορά.

Σε έναν κόσμο όπου οι αντιλήψεις και τα συναισθήματα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες ώρες, το ReVision παρέχει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: τη δυνατότητα να εντοπίζεις την αλλαγή πριν αυτή συμβεί και να κινείσαι πριν από τον ανταγωνισμό.

Το ReVision σηματοδοτεί μια νέα εποχή στρατηγικής γνώσης για οργανισμούς και brands που επιδιώκουν να βλέπουν πέρα από τα δεδομένα, να προβλέπουν τη μεταβολή των στάσεων και της εμπιστοσύνης του κοινού και να σχεδιάζουν στρατηγική επικοινωνία με ακρίβεια και ενσυναίσθηση.