Ο CEO του Χρυσού Οδηγού, Αθανάσιος Ράπτης, εξελέγη μέλος του ΔΣ της Siinda

Η εταιρεία Χρυσός Οδηγός έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Αθανάσιος Ράπτης, εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siinda, του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού που ενώνει ηγετικές εταιρείες του χώρου της ψηφιακής διαφήμισης, της τοπικής αναζήτησης και της τεχνολογίας.

Η εκλογή αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση του οράματος, του πάθους και της αφοσίωσης του κ. Ράπτη στην προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από τον ρόλο του στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση στρατηγικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η Siinda (Search & Information Industry Association) αποτελεί το κορυφαίο ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό δίκτυο που συνδέει brands, διαφημιστικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και παρόχους τεχνολογίας, προσφέροντας έναν δυναμικό χώρο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και στρατηγικής καθοδήγησης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ράπτης ανέφερε:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη να συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Siinda. Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, η συνεργασία και η καινοτομία είναι τα θεμέλια για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ψηφιακής οικονομίας. Ανυπομονώ να συμβάλω ουσιαστικά στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος και στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν τα μέλη και το σύνολο της αγοράς.»

Η συμμετοχή του κ. Ράπτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Siinda αποτελεί σημαντικό σταθμό για τον Χρυσό Οδηγό και μια αναγνώριση της στρατηγικής του δέσμευσης να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον ψηφιακό χώρο.