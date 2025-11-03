Νέα συμμαχία στο cloud: Η OpenAI συνάπτει συμφωνία 38 δισ. με την AWS

Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon Web Services. Πρόκειται για το πρώτο της συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη εταιρεία και αποτελεί ένδειξη, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ότι δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη Microsoft.

Βάσει της συμφωνίας, η OpenAI θα αρχίσει άμεσα να χρησιμοποιεί την υποδομή της AWS, αξιοποιώντας εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της Nvidia στις ΗΠΑ, με σχέδια για μελλοντική επέκταση.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας θα αξιοποιήσει τα υπάρχοντα κέντρα δεδομένων της AWS, ενώ η Amazon θα κατασκευάσει αργότερα πρόσθετη υποδομή ειδικά για την OpenAI.

«Είναι εντελώς ξεχωριστή χωρητικότητα που διαθέτουμε», δήλωσε ο Dave Brown, αντιπρόεδρος στην AWS. «Κάποιο μέρος αυτής της χωρητικότητας είναι ήδη διαθέσιμο, και η OpenAI το αξιοποιεί».

Η OpenAI βρίσκεται σε ένα σερί σύναψης συμφωνιών το τελευταίο διάστημα, ανακοινώνοντας deals αξίας περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με εταιρείες όπως η Nvidia, η Broadcom, η Oracle και η Google.

Μέχρι φέτος, η OpenAI είχε αποκλειστική συμφωνία cloud με τη Microsoft, η οποία έχει επενδύσει συνολικά 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία. Τον Ιανουάριο, η Microsoft ανακοίνωσε ότι παύει να είναι ο αποκλειστικός πάροχος.

Την περασμένη εβδομάδα, το προνομιακό καθεστώς της Microsoft έληξε. Αυτό απελευθέρωσε τον δημιουργό του ChatGPT να συνεργαστεί ευρύτερα με άλλους μεγάλους παρόχους cloud, όπως η Oracle, η Google και τώρα η AWS.

«Η κλιμάκωση της πρωτοποριακής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια, αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman. «Η συνεργασία μας με την AWS ενισχύει το ευρύ υπολογιστικό οικοσύστημα που θα φέρει την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη σε όλους».

Παράλληλα, η OpenAI θα συνεχίσει να δαπανά μεγάλα ποσά στη Microsoft. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αγοράσει επιπλέον υπηρεσίες Azure αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για την Amazon, η συμφωνία είναι σημαντική τόσο λόγω του μεγέθους της όσο και επειδή η Amazon έχει στενούς δεσμούς με την Anthropic, μια αντίπαλη εταιρεία της OpenAI. Η Amazon έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic.

«Το εύρος και η άμεση διαθεσιμότητα της βελτιστοποιημένης υπολογιστικής ισχύος καταδεικνύουν γιατί η AWS βρίσκεται σε μοναδική θέση να υποστηρίξει τους τεράστιους φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AWS, Matt Garman.

Η τρέχουσα συμφωνία αφορά ρητά τη χρήση επεξεργαστών της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών μοντέλων Blackwell. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθούν και άλλοι επεξεργαστές στο μέλλον.

Ο ειδικά κατασκευασμένος επεξεργαστής Trainium της Amazon χρησιμοποιείται ήδη από την Anthropic. Ο Brown σχολίασε ότι ο Trainium προσφέρει «καλύτερη απόδοση τιμής», αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για πιθανή χρήση του από την OpenAI.

Η νέα υποδομή θα υποστηρίζει τόσο την εκπαίδευση νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όσο και την εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως η τροφοδότηση των απαντήσεων του ChatGPT. Η OpenAI μπορεί να επεκταθεί με την AWS ανάλογα με τις ανάγκες κατά τα επόμενα επτά έτη.

Η ανακοίνωση εγκαθιδρύει μια πιο άμεση εμπορική σχέση. «Ως μέρος αυτής της συμφωνίας, η OpenAI είναι πελάτης της AWS», είπε ο Brown. «Έχουν δεσμευτεί να αγοράσουν υπολογιστική χωρητικότητα από εμάς, και εμείς χρεώνουμε την OpenAI για αυτή τη χωρητικότητα. Είναι πάρα, πάρα πολύ απλό».

Για την OpenAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με την υψηλότερη αποτίμηση, η συμφωνία με την AWS είναι ένα ακόμη βήμα προετοιμασίας για να εισαχθεί τελικά στο χρηματιστήριο. Η διαφοροποίηση των παρόχων της σηματοδοτεί ανεξαρτησία και λειτουργική ωριμότητα.