Developers Day Athens by kariera.gr

To Developers Day του kariera.gr, το μεγαλύτερο career event Τεχνολογίας και Πληροφορικής για τους επαγγελματίες του κλάδου στην Ελλάδα, επιστρέφει δυναμικά! Στις 8 Νοεμβρίου, από τις 09.00 έως τις 17:00, το Ωδείο Αθηνών θα μετατραπεί σε έναν κόμβο καινοτομίας και δικτύωσης για όσους αναζητούν μοναδικές ευκαιρίες καριέρας στον συναρπαστικό κόσμο των Νέων Τεχνολογιών. Κάνε την εγγραφή σου δωρεάν ΕΔΩ.

Το Developers Day συγκεντρώνει περισσότερους από 600 developers, μηχανικούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες. Η φετινή θεματολογία επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες: Web Development, AI & Data, DevOps, Cloud, Career & Impact, καλύπτοντας τόσο τεχνικές εξελίξεις όσο και ζητήματα καριέρας, δεξιοτήτων και κοινωνικού αντίκτυπου της τεχνολογίας.

Με ομιλίες από υψηλόβαθμα στελέχη κορυφαίων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών, θεματικά workshops και συνεντεύξεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν, δια ζώσης, τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με IT Recruiters και θα εξερευνήσουν νέες ευκαιρίες εργασίας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

Κεντρικές ομιλίες και συζητήσεις με καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς ειδικούς από τον χώρο της τεχνολογίας.

Εκθεσιακό χώρο, όπου θα βρίσκονται τα περίπτερα εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και τεχνολογικών κοινοτήτων.

Workshops σχετικά με AI, Web Development, Cloud & DevOps. (Δείτε αναλυτικά τι εξοπλισμό χρειάζεται το κάθε workshop στην σελίδα του event)

AI Coding Challenge, όπου developers διαγωνίζονται στη δημιουργία ML μοντέλων, με έπαθλα για τους νικητές.

Το Developers Day Athens 2025 αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές του τεχνολογικού χώρου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν κορυφαίες εταιρείες και να συνδεθούν με το ελληνικό tech οικοσύστημα.

Η Relational Platinum Χορηγός στο Developers Day

«Στη Relational, πιστεύουμε ότι η καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους. Εδώ και 30 χρόνια, οι προγραμματιστές και οι μηχανικοί μας δημιουργούν λύσεις που υποστηρίζουν οργανισμούς σε περισσότερες από 35 χώρες. Αυτό όμως που μας χαρακτηρίζει πραγματικά είναι η κουλτούρα μας, μια κουλτούρα που δίνει αξία στη μάθηση,, τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Ως Platinum Χορηγός του Developers Day, γιορτάζουμε το ταλέντο που οδηγεί προς την πρόοδο και σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος όλων όσων πρόκειται να ακολουθήσουν», δηλώνει εκπρόσωπος της Relational.