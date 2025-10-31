Παρέδωσε το Geoportal στην ΕΑΓΜΕ η Κοινωνία της Πληροφορίας

Την επέκταση της συνεργασίας τους με την επικείμενη υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την ανάπτυξη ενός νέου ψηφιακού έργου (Geoconnect) ανακοίνωσαν μεταξύ άλλων η Κοινωνία της Πληροφορίας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών κατά την διάρκεια εκδήλωσης για την ολοκλήρωση του «Geoportal».

Στην χθεσινή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο Ολυμπιακό Χωριό, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, δημοσίων φορέων, καθώς και μελών της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας, αναδείχθηκε η καταλυτική σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στις γεωεπιστήμες με το Geoportal.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος στον χαιρετισμό του αφού εξήρε την συνεργασία της Κοινωνίας της Πληροφορίας με την ΕΑΓΜΕ τόνισε ότι το Geoportal είναι ένα στρατηγικό εργαλείο γνώσης ανάπτυξης που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κυρία Δέσποινα Παληαρούτα στάθηκε στην πολυεπίπεδη συνεισφορά του Geoportal στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία αλλά και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης με διαφάνεια και ευκολία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, κ. Σταύρος Ασθενίδης ανέφερε μεταξύ άλλων. «Μετά από έξι χρόνια στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αναλάβαμε τον σχεδιασμό όλων αυτών των έργων, τα οποία πιστεύω ότι ήταν μια κοσμογονία για την ελληνική δημόσια διοίκηση, πλέον είμαστε σε θέση να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Είμαστε χαρούμενοι που παραδίδουμε έργα αλλά και που συνεργαζόμαστε με φορείς που “εναγκαλίζονται” με την τεχνολογία και είναι δεκτικοί στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλωστε για εμάς ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει όρια. Δεν έχει σύνορα, δεν περιορίζεται από τεχνολογίες ή διαδικασίες — γιατί στην πραγματικότητα, δεν αφορά τις μηχανές· αφορά εμάς, τους ανθρώπους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κουλτούρα συνεργασίας, εξωστρέφειας και εμπιστοσύνης».

Ο «οικοδεσπότης» της εκδήλωσης, κ. Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών αφού καλωσόρισε την εκδήλωση ευχαρίστησε για την συνεργασία όλες τις ομάδες εργασίες που συνέβαλαν στην πραγμάτωση αυτού του έργου, το οποίο ήταν ένας σημαντικός στόχος για την ΕΑΓΜΕ. «Η γνώση έχει ουσία όταν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Το Geoportal ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Με ένα κλικ παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη να διακρίνει γεωλογικό σχηματισμό σε ολόκληρη την επικράτεια. Μπορεί να δει κανείς τις κατολισθήσεις, τα μεταλλεία, την ποιότητα των υδάτων, τις κοιτασματολογικές γεωτρήσεις και μια σειρά από γεωχωρικά δεδομένα. Μπορεί να περιηγηθεί online στο Εθνικό Γεωλογικό Μουσείο αλλά και στην βιβλιοθήκη μας, η οποία έχει 10.000 εκθέσεις και αποτελεί το επιστέγασμα των 100 και πλέον χρόνων λειτουργίας και συνεισφοράς της ΕΑΓΜΕ στην χώρα».

Τέλος την απόλυτη ικανοποίηση του από την συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων στην υλοποίηση του Geoportal εξέφρασε ο Sales Director Public, EU & International Organizations OTE/ General Manager at Cosmote Global Solutions, κ. Στάθης Κεχριώτης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν από την Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ε.Α.Γ.Μ.Ε., κυρία Ασπασία Ζαλαχώρη και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Geoportal, κ. Νικόλαο Ανδρουλακάκη, εκτενώς οι δυνατότητες και τα εργαλεία του geoportal. Μέσω θεματικών χαρτών, υπηρεσιών GIS και σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης, το geoportal δημιουργεί ένα ενιαίο και δυναμικό περιβάλλον γνώσης, διευκολύνοντας τη μελέτη, τη σύγκριση και την αξιοποίηση γεωχωρικών πληροφοριών από ερευνητές, φορείς και πολίτες.

Το geoportal είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση geoportal.eagme.gr, προσφέροντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τον γεωεπιστημονικό πλούτο της Ελλάδας μέσα από ένα σύγχρονο, εύχρηστο και διαδραστικό περιβάλλον.