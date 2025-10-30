Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από στελέχη της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου τα Tech Channel Partner Awards 2025, στο Μουσείο Οίνου Μάρκου. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε ο γνωστός ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου, ο οποίος συνδύασε χιούμορ και θετική διάθεση, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια αξέχαστη εμπειρία αναγνώρισης και networking.

Ο θεσμός, που δημιουργήθηκε για να αναδείξει και να επιβραβεύσει το έργο και την προσφορά των συνεργατών τεχνολογίας στην Ελλάδα, επέστρεψε φέτος για δεύτερη χρονιά με περισσότερες κατηγορίες και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή από την αγορά. Η ίδια η αγορά τεχνολογίας με την ψήφο της, ανέδειξε τους νικητές σε 36 κατηγορίες, 6 εκ των οποίων ήταν νέες. Σχεδόν 4.000 μοναδικές, ονομαστικές, εταιρικές ψήφοι, υπεβλήθησαν από τους ίδιους τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι ανέδειξαν τους κορυφαίους Resellers, Distributors και Vendors, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους σε έναν θεσμό που βασίζεται στις αξίες της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η απονομή των 3 ειδικών προσωπικών βραβείων που απένειμε η δημοσιογραφική ομάδα του περιοδικού Tech Channel Partner. Μέσα από αυτά τα βραβεία τιμήθηκαν άνθρωποι που με τη δουλειά τους επηρεάζουν την πορεία της αγοράς, είτε μέσα από στρατηγικές αποφάσεις, είτε μέσα από δράσεις marketing, είτε μέσα από τη μακροχρόνια συνεισφορά τους στον κλάδο. Αυτή τη χρονιά, η ομάδα του Tech Channel Partner απένειμε:

Tο Channel Chief Award στον Αλέξανδρο Κινινή, Country Channel Manager Greece and Cyprus της HP Hellas, για τη μόνιμη υποστήριξη του καναλιού.

Tο Channel Marketing Award στη Βικτώρια Λουπάκου, Marketing Manager GR&CY της Lenovo Greece, για τη διαρκή υποστήριξη των συνεργατών τής εταιρείας με πολυσχιδείς και out-of-the-box ενέργειες marketing.

Tο Life Achievement Award στον Χριστόδουλο Παπαφώτη, EMEA Head of Distribution and Strategic Partners Sales, Device Partners Sales (DPS) της Microsoft, για την πολυετή προσφορά του τόσο στην αγορά τεχνολογίας συνολικά, όσο και στο κανάλι ειδικότερα, από όλες τις θέσεις τις οποίες έχει υπηρετήσει.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Αντώνης Ρουσελιωτάκης, Managing Director της Social Handlers δήλωσε: «Πίσω από κάθε τεχνολογικό έργο και κάθε υλοποίηση ψηφιακού μετασχηματισμού υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που συνεργάζονται, καινοτομούν και εξελίσσουν την αγορά. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι αφιερωμένα τα Tech Channel Partner Awards 2025. Φέτος αισθανθήκαμε έμπρακτα τη δύναμη και την ενότητα της αγοράς. Η συμμετοχή, η στήριξη και η ανταπόκρισή τους ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι ο θεσμός αυτός έχει πλέον βρει τη θέση του στην καρδιά των ανθρώπων του καναλιού. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση, εξελίσσοντας τον θεσμό, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και αναδεικνύοντας όλους εκείνους που συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και την πρόοδο της αγοράς τεχνολογίας.»

Τα βραβεία διοργανώθηκαν από τη Social Handlers με τη στρατηγική υποστήριξη του περιοδικού Tech Channel Partner, του μοναδικού περιοδικού στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο κανάλι συνεργατών τεχνολογίας και του biztech.gr, του πρώτου business technology portal στην Ελλάδα.