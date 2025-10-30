Η Excelon στις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες που λαμβάνουν άδεια PSP στον Καναδά

Η Excelon, η ελληνική fintech εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα, έλαβε επίσημη έγκριση από την Τράπεζα του Καναδά ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Service Provider – PSP), εντασσόμενη στο νέο καθεστώς του Retail Payments Activities Act (RPAA).
Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς η Excelon γίνεται μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες που αποκτούν πρόσβαση στο ρυθμισμένο περιβάλλον πληρωμών του Καναδά. Όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει την τεχνολογική και επιχειρησιακή ωριμότητα της εταιρείας, σε μία εποχή που η καινοτομία εναρμονίζεται με τη θεσμική εποπτεία.
Για περισσότερο από μία δεκαετία, η καινοτομία στις πληρωμές προχωρούσε με ρυθμούς που οι κανονισμοί δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, υπό το σύνθημα «move fast and break things». Το νέο καθεστώς RPAA του Καναδά αλλάζει αυτή τη δυναμική, θέτοντας σαφείς κανόνες με έμφαση στη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη λογοδοσία. Η ένταξη της Excelon σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο απαιτεί «τεχνολογική επάρκεια, κεφαλαιακή σταθερότητα και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα», σηματοδοτεί τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο: το «move right», την πρόοδο με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
Πριν από την έγκριση PSP, η εταιρεία είχε ήδη καταχωρηθεί ως Money Services Business (MSB) στον FINTRAC, τον καναδικό οργανισμό εποπτείας κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η συνύπαρξη των δύο καθεστώτων (MSB και PSP) δημιουργεί ένα «dual-regulated» μοντέλο. Αυτό επιτρέπει στην Excelon να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών -όπως ψηφιακά πορτοφόλια, κάρτες, on/off ramps και crypto exchange- συνδυάζοντας την καινοτομία με την πλήρη εποπτεία και αξιοπιστία.
Την ώρα που ο Καναδάς εισέρχεται σε αυτή τη νέα εποχή, η Ευρώπη ετοιμάζεται να εφαρμόσει από το 2025 τον κανονισμό MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). Ο MiCA θεσπίζει το πρώτο ενιαίο πλαίσιο εποπτείας για τους παρόχους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθιστώντας την αδειοδότηση στρατηγικό πλεονέκτημα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ESMA και της Chainalysis, η αγορά των crypto-assets στην Ευρώπη (αξίας 400-500 δισ. ευρώ) αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της παγκόσμιας δραστηριότητας. Ο MiCA μετατρέπει αυτό το κατακερματισμένο πεδίο σε μια ενιαία, ρυθμισμένη αγορά, όπου κάθε άδεια λειτουργίας αποτελεί πραγματικό επιχειρηματικό «asset». Ήδη, μεγάλες εταιρείες όπως η Coinbase, η Binance και η Revolut προσαρμόζουν τα μοντέλα τους.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Excelon επιδιώκει να τοποθετηθεί έγκαιρα, επενδύοντας στη συμμόρφωση, τη διαλειτουργικότητα και τη διεθνή εμπιστοσύνη.
Ο πρόεδρος της Excelon, Γιώργος Κορωνιάς, δήλωσε: «Η έγκρισή μας από την Τράπεζα του Καναδά αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην υπεύθυνη καινοτομία και την αξιοπιστία. Από την ίδρυσή της, η Excelon είχε το όραμα και την αντοχή να επενδύει διαρκώς σε μία αγορά που πολλοί θεωρούσαν ανύπαρκτη.
Σήμερα, τα ψηφιακά νομίσματα και οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποκτούν το απαραίτητο νομικό και οικονομικό πλαίσιο ώστε να ενταχθούν στην καθημερινότητα των καταναλωτών παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την ασφάλεια των συναλλαγών.
Η Excelon είναι πλέον έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει τις επενδύσεις ετών, θέτοντας τα θεμέλια μίας νέας, ευέλικτης, ανοιχτής και ασφαλούς ψηφιακής εμπειρίας, σε μία εποχή χωρίς σύνορα και με αμέτρητες δυνατότητες για όλους».