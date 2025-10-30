DOTSOFT: ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Λήμνου με εγκατάσταση τηλεϊατρικού εξοπλισμού

Ο Δήμος Λήμνου, σε συνεργασία με τη DOTSOFT Α.Ε., προχωρά στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του νησιού στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Λήμνου».

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου τηλεϊατρικού εξοπλισμού που θα επιτρέψει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Η λύση που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει βαλίτσα τηλεϊατρικής, κινητό εξοπλισμό ακτίνων Χ, κινητό εξοπλισμό υπερήχων, εξοπλισμό αιματολογικής ανάλυσης, καθώς και ειδικό λογισμικό τηλεϊατρικής που θα υποστηρίζει τη διασύνδεση με ιατρικές μονάδες και ειδικούς γιατρούς, επιτρέποντας τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, προβλέπεται η εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού και του λογισμικού, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Η εφαρμογή θα φιλοξενείται σε ασφαλές cloud περιβάλλον, παρέχοντας σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία, πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Λήμνου ενισχύει ουσιαστικά το δίκτυο κοινωνικής φροντίδας του νησιού, αξιοποιώντας την τεχνολογία για την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Λήμνου», Υποέργο: 1 «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την υγεία- πρόνοια, πολιτισμός – τουρισμός». Το σύστημα αναμένεται να είναι διαθέσιμο προς τους πολίτες το δεύτερο εξάμηνο του 2026.