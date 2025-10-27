Close Menu
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου

Weekly Telecom: Ο άνθρωπος παραμένει ο πρωταγωνιστής στην εποχή της ΤΝ

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την εργασία, το συνέδριο Workforce Innovation 2025 ήρθε να δώσει απαντήσεις, επιβεβαιώνοντας πως ο άνθρωπος παραμένει ο πρωταγωνιστής ◆ Για την ώρα τουλάχιστον ◆ Γιατί στο απώτερο μέλλον ο άνθρωπος ενδέχεται να είναι το μόνο «αναλογικό» στοιχείο στο γραφείο ◆ Βλέπετε, η ΤΝ δεν βαριέται, δεν κουράζεται, δεν ζητά αύξηση. Μόνο δεδομένα! ◆ Με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών, αναλύθηκαν στο συνέδριο οι κρίσιμες δεξιότητες του μέλλοντος και ο ρόλος της ανθρωποκεντρικής ηγεσίας.

