Weekly Telecom: Ο άνθρωπος παραμένει ο πρωταγωνιστής στην εποχή της ΤΝ

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει την εργασία, το συνέδριο Workforce Innovation 2025 ήρθε να δώσει απαντήσεις, επιβεβαιώνοντας πως ο άνθρωπος παραμένει ο πρωταγωνιστής ◆ Για την ώρα τουλάχιστον ◆ Γιατί στο απώτερο μέλλον ο άνθρωπος ενδέχεται να είναι το μόνο «αναλογικό» στοιχείο στο γραφείο ◆ Βλέπετε, η ΤΝ δεν βαριέται, δεν κουράζεται, δεν ζητά αύξηση. Μόνο δεδομένα! ◆ Με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών, αναλύθηκαν στο συνέδριο οι κρίσιμες δεξιότητες του μέλλοντος και ο ρόλος της ανθρωποκεντρικής ηγεσίας.

Κάντε click και διαβάστε τη συνέχεια στο Weekly Telecom, με όλα όσα γράφονται και όλα όσα δε γράφονται, για την αγορά ICT!