ASUS Ascent GX10: προσωπικός υπερυπολογιστής για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η ASUS παρουσιάζει το Ascent GX10, ένα εξαιρετικά ισχυρό αλλά και συμπαγές mini PC, σχεδιασμένο για να φέρει την υπερυπολογιστική ισχύ της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο γραφείο κάθε επαγγελματία, αναλυτή δεδομένων ή προγραμματιστή.

Εξοπλισμένο με το επαναστατικό NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip και την πλήρη στοίβα λογισμικού NVIDIA AI, ο ASUS Ascent GX10 προσφέρει απόδοση επιπέδου υπερυπολογιστή σε ένα εντυπωσιακά μικρό μέγεθος.

Ασύγκριτη Απόδοση για Καινοτομία στην Εποχή του AI

Ο ASUS Ascent GX10 είναι πλήρως βελτιστοποιημένος για ανάπτυξη και εκτέλεση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνοντας:

NVIDIA GB10 Superchip, που συνδυάζει: 20-πύρηνη CPU NVIDIA Grace GPU NVIDIA Blackwell

Απόδοση έως 1 petaFLOP, ιδανική για εκπαίδευση, ανάλυση δεδομένων και fine-tuning μοντέλων AI.

128 GB ενιαίας μνήμης (unified memory) — ικανή να επεξεργαστεί μοντέλα έως και 200 δισεκατομμυρίων παραμέτρων, σε ένα desktop σύστημα.

Υπερ-συμπαγείς διαστάσεις: μόλις 150 x 150 x 51 mm, για να χωράει παντού.

Παρά το μικρό του μέγεθος, ο ASUS Ascent GX10 υποστηρίζει ολόκληρο το οικοσύστημα NVIDIA AI, καλύπτοντας κάθε στάδιο — από πρωτοτυποποίηση και fine-tuning, έως inference.

Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε:

Ρομποτική

Computer Vision

Vision-Language Models (VLMs)

Κλιμακούμενη Αρχιτεκτονική – Μέγιστη Ευελιξία

Η ευέλικτη σχεδίαση του GX10 επιτρέπει σύνδεση δύο μονάδων μέσω του ταχύτατου δικτυακού interface ConnectX-7, προσφέροντας:

Διπλάσια απόδοση: 2 petaFLOPs

256 GB ενιαίας μνήμης

Έως 8 TB αποθηκευτικού χώρου

Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει τοπική εκπαίδευση μοντέλων, μειώνοντας την ανάγκη για ακριβές υπηρεσίες cloud, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει ευαίσθητα δεδομένα.

Ευέλικτες Επιλογές Αποθήκευσης για Κάθε Ανάγκη

Το ASUS Ascent GX10 υποστηρίζει πολλαπλές διαμορφώσεις SSD:

1 TB SSD (M.2 2242, NVMe™, PCIe 4.0 x4) – για αρχάριους ή μικρότερα projects

2 TB SSD (M.2 2242, NVMe™, PCIe 4.0 x4) – για μεγαλύτερα datasets (διαθέσιμο σύντομα)

4 TB SSD (M.2 2242, NVMe™, PCIe 5.0 x4) – για επαγγελματικές χρήσεις (διαθέσιμο σύντομα)

Ελάχιστο Μέγεθος – Μέγιστη Απόδοση

Η ASUS σχεδίασε το GX10 με κορυφαία λύση ψύξης και προηγμένη θερμική μηχανική, προσφέροντας:

Έξυπνο 7-επίπεδο έλεγχο ανεμιστήρων

Εκτεταμένο fin heatsink

5 θερμικούς σωλήνες (heat pipes)

2 ανεμιστήρες 140 x 80 mm

Απόκρυφες εισαγωγές αέρα στο κάτω μέρος

Το σύστημα παραμένει δροσερό και αποδοτικό, ακόμα και υπό ακραίο φόρτο εργασίας.

Διαθεσιμότητα

Ο ASUS Ascent GX10 είναι διαθέσιμος άμεσα για αγορά.