65 κράτη υπέγραψαν την πρώτη συνθήκη του ΟΗΕ κατά του κυβερνοεγκλήματος

Εξήντα πέντε έθνη υπέγραψαν στο Ανόι το Σάββατο μια συνθήκη-ορόσημο των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου πλαισίου για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Η συνάντηση, ωστόσο, σημαδεύτηκε από σοβαρές προειδοποιήσεις εκ μέρους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τους κινδύνους για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Η Σύμβαση κατά του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο, η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πενταετείς διαπραγματεύσεις, για να τεθεί σε ισχύ απαιτεί την επικύρωση από σαράντα κράτη. Θα υποχρεώνει τους υπογράφοντες να ποινικοποιήσουν δέκα αδικήματα, από το hacking και την πλαστογραφία έως τον μη συναινετικό διαμοιρασμό ιδιωτικών εικόνων. Επιπλέον, δεσμεύει τα κράτη να συνεργάζονται για τον διαμοιρασμό ψηφιακών δεδομένων και την αμοιβαία έκδοση υπόπτων εγκληματιών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρέτισε τη συμφωνία ως ένα ιστορικό βήμα. «Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο αποτελεί ένα ισχυρό, νομικά δεσμευτικό μέσο για την ενίσχυση της συλλογικής μας άμυνας», δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς την «απόδειξη της αδιάκοπης ισχύος της πολυμέρειας». Τόνισε ότι «στον κυβερνοχώρο, κανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου να είναι όλοι ασφαλείς». Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), το οποίο συνδιοργάνωσε την τελετή, η συνθήκη κρίθηκε αναγκαία καθώς οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συλλογή δεδομένων όταν αυτά διαγράφονται, αποθηκεύονται στο εξωτερικό ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο παρόχων υπηρεσιών. Η συνθήκη θεσπίζει ένα δίκτυο συνεργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, σε μια εποχή που το παγκόσμιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος αναμένεται να φτάσει τα 10,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2025.

Παρά τις επίσημες διακηρύξεις, συνασπισμός οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των Human Rights Watch και Electronic Frontier Foundation, εξέφρασε έντονη ανησυχία. Το βασικό επιχείρημα των επικριτών είναι ότι η συνθήκη είναι υπερβολικά ευρεία και θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά την παγκόσμια επιτήρηση. Η κριτική εστιάζει στο γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της δεν περιορίζεται στο κυβερνοέγκλημα. Η συνθήκη επιτρέπει στα κράτη να ζητούν και να συλλέγουν δεδομένα για οποιοδήποτε «σοβαρό έγκλημα» που επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι αυτός ο ορισμός επιτρέπει την «υπερβολική κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών» ακόμη και «πέραν του πλαισίου συγκεκριμένων ποινικών ερευνών», χωρίς επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το τεχνολογικό λόμπι Cybersecurity Tech Accord υποστήριξε ότι η συνθήκη θα μπορούσε να καταστήσει τα συστήματα «λιγότερο ασφαλή», καθώς επιτρέπει στα κράτη να αναγκάζουν πρόσωπα να παρέχουν πρόσβαση σε κλειδωμένα συστήματα. Η ομάδα τόνισε ότι το κείμενο δεν παρέχει νομική προστασία σε ηθικούς χάκερ (white hat hackers), πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), δημοσιογράφους ή «συγκεκριμένους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας». Ακόμη και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σημείωσε ότι οι διατάξεις περί έρευνας και κατάσχεσης απειλούν το απόρρητο των δεδομένων, ζητώντας τα άρθρα να επικεντρωθούν στον «εγκληματικό σκοπό» για να μην ποινικοποιείται η ελευθερία του λόγου.

Η συνθήκη υποχρεώνει τα κράτη να θεσπίσουν νόμους που θα αναγκάζουν τους παρόχους να βοηθούν στην έρευνα και κατάσχεση δεδομένων χρηστών, αλλά και να «τηρούν μυστική» τη συνεργασία τους με τις αρχές. Άλλα άρθρα υποχρεώνουν τα κράτη, κατόπιν αιτήματος ξένων εταίρων, να εκδίδουν υπόπτους και να «κατασχέσουν τυχόν κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία», αν και προβλέπονται εξαιρέσεις, όπως εάν η συνεργασία παραβιάζει το εγχώριο δίκαιο. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι το άρθρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελείται από δύο μόλις προτάσεις. Ενώ η συνθήκη παρέχει στους πολίτες το «δικαίωμα ένδικης προστασίας» εάν παραβιαστούν τα δικαιώματά τους, ο συνασπισμός τεχνολογίας προειδοποίησε ότι η δυνατότητα «διαρκούς μυστικότητας» σημαίνει ότι τα θύματα ενδέχεται να μην μάθουν ποτέ ότι παρακολουθήθηκαν.

Η επιλογή του Βιετνάμ ως διοργανώτριας χώρας προκάλεσε επίσης κριτική. Σε κοινή επιστολή, οργανώσεις δικαιωμάτων ανέφεραν ότι το Ανόι τιμωρεί πολίτες για επικρίσεις στο διαδίκτυο και χαρακτήρισαν τη χώρα «αυταρχική», εκφράζοντας φόβους ότι τέτοια καθεστώτα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συνθήκη για να διώξουν την ειρηνική διαμαρτυρία, την πολιτική διαφωνία ή ακόμη και την ομοφυλοφιλία, χαρακτηρίζοντάς τες «σοβαρά εγκλήματα». Αντιθέτως, ο κ. Γκουτέρες χαρακτήρισε το Βιετνάμ «κατάλληλο» οικοδεσπότη, αναγνωρίζοντας τον ουσιώδη ρόλο του στις παγκόσμιες ψηφιακές αλυσίδες εφοδιασμού, ως κόμβο παραγωγής για προϊόντα από «ρολόγια Apple έως φορτιστές Anker». Ο Πρόεδρος του Βιετνάμ, Lương Cường, δήλωσε ότι η χώρα του, που «αναδύθηκε από τις στάχτες του πολέμου», κηρύσσει τώρα τον πόλεμο στο έγκλημα υψηλής τεχνολογίας που προκαλεί «τρισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες». Τόνισε επίσης ότι η συνθήκη, η οποία περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να υποστηριχθεί με χρηματοδότηση και τεχνολογία.