ΟΤΕ: Αναπροσαρμογή του μηνιαίου παγίου στα συμβόλαια κινητής βάσει πληθωρισμού

Από την 1η Δεκεμβρίου, ο ΟΤΕ προχωρά σε αναπροσαρμογή του μηνιαίου παγίου στα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας κατά 2,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί στον πληθωρισμό του 2024. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Κινητής (παρ. 9.2α).

Η αύξηση αφορά αποκλειστικά τις συνδρομές κινητής τηλεφωνίας και δεν επεκτείνεται στη σταθερή τηλεφωνία, την καρτοκινητή ή το Mobile Internet. Κατά μέσο όρο, η μηνιαία επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 0,6 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την εταιρία, η αναπροσαρμογή θα συνοδευτεί από πρόσθετα οφέλη για τους συνδρομητές, όπως περισσότερα GB και λεπτά ομιλίας. Σύμφωνα με διοίκηση του ΟΤΕ, το μέτρο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου ο Όμιλος να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονα δίκτυα και προηγμένες υπηρεσίες.

Ανάλογη πολιτική έχουν ήδη εφαρμόσει και οι άλλοι πάροχοι της αγοράς. Η Nova προχώρησε από την 1η Φεβρουαρίου 2025 σε αύξηση των τιμολογίων της —ίσου ποσοστού με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του 2024— σε κινητή, σταθερή, Internet και συνδρομητική τηλεόραση. Αντίστοιχα, η Vodafone είχε ενσωματώσει από το 2022 ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στα συμβόλαιά της, προβλέποντας αύξηση έως 1,5 ευρώ στο μηνιαίο πάγιο τον 13ο μήνα, την οποία και έχει εφαρμόσει.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), βασισμένα σε δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στον υποδείκτη Επικοινωνίες από τις αρχές του 2025 ήταν 0,9%, μικρότερη από την αύξηση του ΓΔΤΚ (2%). Περαιτέρω την πενταετία 2020 – 2025 ο ΓΔΤΚ αυξήθηκε συνολικά 21% ενώ ο υποδείκτης Επικοινωνίες σημείωσε μείωση 6%.