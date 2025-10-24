Η Ergoman και η monday.com παρουσίασαν το μέλλον της έξυπνης παραγωγικότητας

Οι λύσεις που βοηθούν επιχειρήσεις και οργανισμούς να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Ergoman, εκ των κορυφαίων εταιρειών στο χώρο των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, σε συνεργασία με τη monday.com, κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης εργασίας και επιχειρησιακών διαδικασιών.

H εκδήλωση, με τίτλο «Driving Results with AI-Powered Workflows», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στο Eleon Loft, και ανέδειξε πώς το AI και οι εξατομικευμένες λύσεις μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο που οι ομάδες συνεργάζονται, σχεδιάζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι στελέχη από δεκάδες επιχειρήσεις παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ενημερώθηκαν για τις νέες λύσεις της monday.com, δείγμα του ενδιαφέροντος που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα», επεσήμανε ο Δημήτρης Μανούσος, Πρόεδρος & Managing Director της Ergoman, η οποία είναι Platinum Partner της monday.com.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, περισσότερα από 100 στελέχη επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της monday.com, που φέρνουν την AI στην καρδιά της καθημερινής εργασίας.

Ο Mor Lila, Advanced Senior Solution Engineer και AI Lead Expert της monday.com, παρουσίασε τις νεότερες δυνατότητες των λύσεων monday Work Management, monday Dev, monday CRM και monday Service, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά τον ενδυναμώνει: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά να τους βοηθήσει να εστιάσουν σε αυτό που έχει πραγματική αξία. Με εργαλεία όπως το monday magic, το AI Notetaker και το Auto Reply, οι ομάδες γίνονται πιο ευέλικτες, πιο δημιουργικές και πιο αποδοτικές».

Τα στελέχη της Ergoman παρουσίασαν, από την πλευρά τους, τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επεκτείνει τις δυνατότητες της πλατφόρμας της monday.com, με ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων, ενσωμάτωση του ΑΙ και ενοποίηση με τις υφιστάμενες πληροφοριακές υποδομές των πελατών, δημιουργώντας ευφυή ψηφιακά οικοσυστήματα, που προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρουσίαση του monday dev, το οποίο συνδέει ομάδες ανάπτυξης, προϊόντων και επιχειρησιακών λειτουργιών σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Με το monday dev παρατηρείται 40% μείωση του χρόνου εκπαίδευσης νέων χρηστών, 28% ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων και 20% αύξηση στις πωλήσεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν καινοτόμες λειτουργίες, που ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή εργασία, όπως είναι τα:

monday magic – δημιουργεί αυτόματα dashboards, boards και workflows με βάση περιγραφές σε φυσική γλώσσα.

AI Notetaker – καταγράφει αυτόματα αποφάσεις και δράσεις από συναντήσεις.

Auto Reply – απαντά σε ερωτήματα πελατών με ακρίβεια.

Risk Insights – εντοπίζει κινδύνους και καθυστερήσεις προτού γίνουν πρόβλημα.