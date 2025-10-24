Gerobo International: η Ανοδική Services με υπερσύγχρονη ρομποτική τεχνολογία στο Νοσοκομείο Αττικόν

Το Νοσοκομείο Αττικόν ενισχύει τις διαδικασίες καθαριότητας και υγιεινής των χώρων του, αξιοποιώντας ρομποτική τεχνολογία σε συνεργασία με τις εταιρείες Ανοδική Services και Gerobo International. Η εγκατάσταση του πρώτου ρομποτικού συστήματος καθαρισμού σε ελληνικό νοσοκομείο, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών υγείας.

Πρόκειται για ένα AI-powered floor cleaning robot που συνδυάζει σάρωση, σφουγγάρισμα και σκούπισμα, με δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης λεκέδων και προσαρμογής στη διαμόρφωση του χώρου σε πραγματικό χρόνο. Με την τεχνολογία deep learning και τον συνδυασμό αισθητήρων 2D LiDAR, 3D και RGB κάμερες, το ρομπότ βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα καθαρισμού, μειώνει την κατανάλωση νερού έως 80% και βοηθάει την ανθρώπινη παρέμβαση στις χειρωνακτικές εργασίες.

Η Ανοδική Services, με πολυετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιβάλλοντος και υψηλής ποιότητας υγιεινής, ανέλαβε την ομαλή ενσωμάτωση του συστήματος στις σημαντικές καθημερινές λειτουργίες του νοσοκομείου. Όπως δήλωσε o κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, εκπρόσωπος της Ανοδική Services: ‘Η συνεργασία με τη Gerobo στο έργο του Αττικόν ήταν άκρως εποικοδομητική. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της στην εφαρμογή ρομποτικών λύσεων συνέβαλαν καθοριστικά στην εκπαίδευση και ομαλή υλοποίηση του έργου, κυρίως δε στην ενσωμάτωση του ρομποτικού συστήματος στις καθημερινές λειτουργίες του Αττικόν’.

Η Gerobo International, πρωτοπόρος εταιρεία σε αυτόνομα και συνεργατικά ρομπότ καθαρισμού και εξυπηρέτησης, υποστήριξε την εγκατάσταση με τεχνογνωσία cobotics. Ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας, Γεράσιμος Γερολυμάτος, τόνισε: ‘Η Gerobo λειτούργησε υποστηρικτικά στην Ανοδική Services με σταδιακή εκπαίδευση και εγκατάσταση. Η εξαιρετική επαγγελματικότητα των συναδέλφων και η στενή συνεργασία μας επέτρεψε την αποτελεσματική ενσωμάτωση του ρομπότ και την αξιοποίηση της ρομποτικής τεχνολογίας στο Αττικόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κλάδος Υγείας παραμένει προτεραιότητα για την Gerobo’.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η χρήση των cobots δεν αντικαθιστά το προσωπικό, αλλά το συμπληρώνει, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της χειρωνακτικής εργασίας και ενισχύοντας την αποδοτικότητα και ασφάλεια των χώρων. Οι χειριστές είναι υπεύθυνοι για την τακτική συντήρηση, χρήση και παρακολούθηση του ρομποτικού συστήματος καθημερινά. Η εφαρμογή στο Αττικόν αποτελεί παράδειγμα της σταδιακής ένταξης αυτής της τεχνολογίας στα Νοσοκομεία μας.

Η εγκατάσταση του ρομποτικού συστήματος στο Αττικόν έρχεται να δώσει την τάση στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των νοσοκομείων της χώρας, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη δημιουργία πιο ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό.