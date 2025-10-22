Το Freenow by Lyft ενισχύει τον ρόλο του ως σύμμαχος των επαγγελματιών οδηγών ταξί

Το Frenow, το #1 taxi app στην Ελλάδα, συμμετείχε δυναμικά στην Έκθεση Taxi Show 2025 που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, το Freenow παρουσίασε την πορεία του, τις τεχνολογικές του λύσεις και τον ρόλο του ως πραγματικού συμμάχου κάθε επαγγελματία οδηγού ταξί.

Ξεκινώντας πριν από 14 χρόνια, η εταιρεία εισήγαγε μια σημαντική τεχνολογική καινοτομία, τις πλατφόρμες κινητικότητας, στην ελληνική αγορά ταξί, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που οδηγοί και επιβάτες συνδέονται. Σήμερα, το Freenow έχει παρουσία σε περισσότερες από 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, συνεργάζεται με το 80% των οδηγών ταξί στην Αθήνα και συνδέει 13.000 οδηγούς με πάνω από 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες πανελλαδικά. Από τον Απρίλιο του 2025, το Freenow ανήκει πλέον στην οικογένεια της Lyft, μίας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες αστικής κινητικότητας στη Βόρεια Αμερική, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξή του στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Taxi Show, ο κ. Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, Senior Operations Manager της Freenow Ελλάδας, παρουσίασε την εντυπωσιακή ανοδική πορεία της πλατφόρμας, το 2025, στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το Freenow κατέγραψε:

10% αύξηση στην επιβατική κίνηση , άνοδος που οφείλεται όχι μόνο στους επισκέπτες της χώρας, αλλά και στη δυναμική εγχώρια ζήτηση, στοιχείο που αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τον κλάδο των ταξί.

, άνοδος που οφείλεται όχι μόνο στους επισκέπτες της χώρας, αλλά και στη δυναμική εγχώρια ζήτηση, στοιχείο που αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για τον κλάδο των ταξί. 37% αύξηση στις προγραμματισμένες διαδρομές (ραντεβού), τάση που συνεχώς ενισχύεται, καθώς οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τη διαδρομή τους έως και 90 ημέρες νωρίτερα.

τάση που συνεχώς ενισχύεται, καθώς οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τη διαδρομή τους έως και 90 ημέρες νωρίτερα. 40% αύξηση στις διαδρομές από και προς αεροδρόμια, αποτέλεσμα της στοχευμένης παρουσίας του Frenow στα αεροδρόμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και της διευρυμένης βάσης χρηστών του Freenow από το εξωτερικό.

Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη τόσο των χρηστών όσο και των συνεργαζόμενων οδηγών της πλατφόρμας, αλλά και τη συνεχή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την τεχνολογία. Μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, το Freenow ενισχύει την αποδοτικότητα των διαδρομών, βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για υψηλότερα κέρδη στους συνεργάτες οδηγούς της.

Ο κ. Δρακόπουλος δήλωσε: «Στόχος μας είναι κάθε οδηγός ταξί να νιώθει ότι έχει στο πλευρό του έναν πραγματικό σύμμαχο. H τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, προσφέροντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να εργάζονται πιο έξυπνα και αποδοτικά, ενώ παράλληλα οι επιβάτες απολαμβάνουν γρηγορότερες και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις.»

Ακόμη, το Freenow συνεχίζει να προσφέρει στην κοινωνία μέσα από συνεργασίες όπως αυτή με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενσωματώνοντας το εθνικό σύστημα Amber Alert στην εφαρμογή οδηγών. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη αγκαλιαστεί θερμά από τους οδηγούς και επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση σε περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία και η κινητικότητα μπορούν να αποτελέσουν «δυνάμεις καλού».

O κ. Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας: «Το Freenow παραμένει πιστό στις αρχές του: σταθερή και διαφανής προμήθεια, διαφανείς χρεώσεις σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο του Υπουργείου Μεταφορών, ίσες ευκαιρίες ανάθεσης κλήσεων για όλους τους οδηγούς.»

Με όραμα, τεχνολογία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το Freenow by Lyft συνεχίζει να ηγείται της ψηφιακής μεταμόρφωσης του κλάδου ταξί στην Ελλάδα, συνδέοντας οδηγούς και επιβάτες με ασφάλεια, ταχύτητα και διαφάνεια.