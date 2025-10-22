Η Lenovo έφερε το χαμόγελο στους μικρούς δρομείς του Ioannina Lake Run 2025

Η Lenovo, η Νο1 εταιρεία τεχνολογίας παγκοσμίως, στήριξε ενεργά το Ioannina Lake Run 2025 ως χορηγός του Lake Run Kids Race, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα από 500 παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού να αφήσουν τις οθόνες στην άκρη και να ζήσουν μια ξεχωριστή δρομική εμπειρία.

Με γνώμονα τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή, η Lenovo ανέλαβε τη μετακίνηση μαθητών και συνοδών τους από απομακρυσμένες περιοχές της Ηπείρου – Πράμαντα, Κόνιτσα, Μέτσοβο και Πωγωνιανή – προσφέροντας σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να λάβουν μέρος στον αγώνα. Ανάμεσά τους συμμετείχαν και παιδιά από τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.

Με την υποστήριξή της, η Lenovo απέδειξε για ακόμη μια φορά την έμπρακτη δέσμευσή της στην εκπαίδευση, την ισότητα ευκαιριών και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, δίνοντας δύναμη στο χαμόγελο και την προσπάθεια των παιδιών.