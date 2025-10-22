Η BOX NOW φέρνει την αντικαταβολή στην ψηφιακή εποχή

Η BOX NOW, η καινοτόμος εταιρεία ταχυμεταφορών, προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αγορές από συνεργαζόμενα e-shops με υπηρεσία πληρωμής “BOX NOW Αντικαταβολή”.

Οι καταναλωτές που επιλέγουν την “BOX NOW Αντικαταβολή” ως τρόπο πληρωμής:

Λαμβάνουν ειδοποίηση στο κινητό τους (SMS, Viber) με οδηγίες και ένα link, το οποίο τους μεταφέρει στο site της BOX NOW. Πατώντας «Πληρωμή» μεταφέρονται σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της VIVA. Εκεί, πραγματοποιούν την πληρωμή με κάρτα, Apple Pay, Google Pay, IRIS, τραπεζική κατάθεση ή ακόμη και με μετρητά σε περισσότερα από 2.000 σημεία VIVA. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, μπορούν να παραλάβουν το δέμα τους όποτε τους εξυπηρετεί, πληκτρολογώντας το στο locker.

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών η BOX NOW έχει δημιουργήσει ένα βίντεο που με απλές οδηγίες δείχνει πόσο απλή είναι η εμπειρία πληρωμών με την “BOX NOW Αντικαταβολή”.

Με αφορμή τη προώθηση της υπηρεσίας “BOX NOW Αντικαταβολή”, η BOX NOW διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό από 22 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, όπου τρεις τυχεροί θα αποκτήσουν από ένα iPhone 17. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο καταναλωτής επιλέγει κατά την πληρωμή του στο συνεργαζόμενο e-shop, την υπηρεσία “BOX NOW Αντικαταβολή” και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της “BOX NOW Αντικαταβολής” είναι διαθέσιμες στη σελίδα της BOX NOW.