Η BOX NOW φέρνει την αντικαταβολή στην ψηφιακή εποχή

Η BOX NOW, η καινοτόμος εταιρεία ταχυμεταφορών, προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αγορές από συνεργαζόμενα e-shops με υπηρεσία πληρωμής “BOX NOW Αντικαταβολή”.
Οι καταναλωτές που επιλέγουν την “BOX NOW Αντικαταβολή” ως τρόπο πληρωμής:
- Λαμβάνουν ειδοποίηση στο κινητό τους (SMS, Viber) με οδηγίες και ένα link, το οποίο τους μεταφέρει στο site της BOX NOW.
- Πατώντας «Πληρωμή» μεταφέρονται σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της VIVA. Εκεί, πραγματοποιούν την πληρωμή με κάρτα, Apple Pay, Google Pay, IRIS, τραπεζική κατάθεση ή ακόμη και με μετρητά σε περισσότερα από 2.000 σημεία VIVA.
- Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, μπορούν να παραλάβουν το δέμα τους όποτε τους εξυπηρετεί, πληκτρολογώντας το στο locker.
Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών η BOX NOW έχει δημιουργήσει ένα βίντεο που με απλές οδηγίες δείχνει πόσο απλή είναι η εμπειρία πληρωμών με την “BOX NOW Αντικαταβολή”.
Με αφορμή τη προώθηση της υπηρεσίας “BOX NOW Αντικαταβολή”, η BOX NOW διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό από 22 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, όπου τρεις τυχεροί θα αποκτήσουν από ένα iPhone 17. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο καταναλωτής επιλέγει κατά την πληρωμή του στο συνεργαζόμενο e-shop, την υπηρεσία “BOX NOW Αντικαταβολή” και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της “BOX NOW Αντικαταβολής” είναι διαθέσιμες στη σελίδα της BOX NOW.