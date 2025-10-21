Η Lancom επεκτείνει το NetIX GR στην Κρήτη

Η Lancom, ο μεγαλύτερος πάροχος data center, cloud και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα την επέκταση του NetIX GR στα Χανιά, καθιερώνοντας το πρώτο Internet Exchange στην Κρήτη.

Το NetIX GR δημιουργήθηκε το 2024 από τη Lancom, με την υποστήριξη της πλατφόρμας Internet Exchange-as-a-Service (IXaaS) του NetIX, και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους ανταλλαγής Internet (IXPs) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, έχει αναπτυχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φτάνοντας σχεδόν τα 40 μέλη, ανάμεσά τους διεθνείς πάροχοι , όπως η Hurricane Electric, οργανισμοί διασύνδεσης όπως η Packet Clearing House, καθώς και σημαντικοί ελληνικοί πάροχοι όπως οι TI Sparkle Greece, Fibergrid – ΔΕΗ, Hellenic Cable Networks και Metadosis.

Αν και το NetIX συνδέει παγκοσμίως πάνω από 200 μέλη, με 220+ σημεία παρουσίας (PoPs) σε 65 χώρες και περισσότερα από 10.000 δίκτυα, η επιτυχία του NetIX GR ξεχωρίζει ακόμη και σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο. Ενοποιώντας απρόσκοπτα την κίνηση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το NetIX GR έχει ήδη καθιερωθεί ως κομβικό δίκτυο διασύνδεσης για ISPs, CDNs, hyperscalers και παρόχους περιεχομένου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, ενισχυμένη ανθεκτικότητα και μειωμένο κόστος διασύνδεσης.

Με την επέκταση στα Χανιά, η Lancom και το NetIX κάνουν το επόμενο αποφασιστικό βήμα. Για πρώτη φορά, τα δίκτυα της Κρήτης θα μπορούν να διασυνδέονται τοπικά, ανταλλάσσοντας δεδομένα απρόσκοπτα με τους κόμβους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο ίδιο δίκτυο. Αυτή η αποκέντρωση εντάσσει την Κρήτη στον πυρήνα του ελληνικού οικοσυστήματος διασυνδέσεων και θέτει τα θεμέλια για μια νέα περιφερειακή ψηφιακή πύλη.

Η Κρήτη αναδεικνύεται ραγδαία σε στρατηγική ψηφιακή πύλη της Μεσογείου. Χάρη στη γεωγραφική της θέση -στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής- αποτελεί πλέον προτιμώμενο σημείο προσαιγιάλωσης για μια νέα γενιά υποθαλάσσιων καλωδίων που αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες ροές δεδομένων. Ο συνδυασμός αυτής της υποθαλάσσιας χωρητικότητας, των σταθμών προσαιγιάλωσης, των νέων data centers και της πλατφόρμας διασύνδεσης NetIX GR εδραιώνει τον ρόλο της Κρήτης ως γέφυρας μεταξύ ηπείρων.

Γιώργος Νώλης, CEO της Lancom, δήλωσε:

«Με το NetIX GR, το όραμά μας ήταν πάντα να αποκεντρώσουμε τη διασύνδεση στην Ελλάδα και να ενδυναμώσουμε τα περιφερειακά οικοσυστήματα. Η δημιουργία του πρώτου Internet Exchange στα Χανιά αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την ψηφιακή οικονομία της Κρήτης. Μαζί με το NetIX, διασφαλίζουμε ότι η Κρήτη δεν θα αποτελεί πλέον απλώς σημείο διέλευσης για τα υποθαλάσσια καλώδια – θα εξελιχθεί σε ενεργό κόμβο διασύνδεσης. Οι τοπικοί ISPs, CDNs, hyperscalers και επιχειρήσεις μπορούν τώρα να συναντηθούν στον κόμβο, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και να κρατούν την κίνηση τοπικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση στα ελληνικά και διεθνή δίκτυα. Το επερχόμενο data center Balkan Gate στο Ηράκλειο θα ολοκληρώσει το όραμά μας για την Κρήτη ως πραγματική ψηφιακή πύλη προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.»

Dean Belev, Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών Διασύνδεσης του NetIX, πρόσθεσε:

«Το NetIX είναι υπερήφανο που παρέχει την πλατφόρμα IX-as-a-Service , η οποία υποστηρίζει τη φιλόδοξη ανάπτυξη του NetIX GR από τη Lancom. Η ανάπτυξη που βλέπουμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δείχνει τη μεγάλη ζήτηση για τοπική και παγκόσμια διασύνδεση στην Ελλάδα. Η επέκταση στα Χανιά τοποθετεί την Κρήτη δυναμικά στον ψηφιακό χάρτη της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι ολόκληρη η περιοχή θα επωφεληθεί από ταχύτερη, οικονομικότερη και πιο αξιόπιστη συνδεσιμότητα.»