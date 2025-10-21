ASUS Greece: ενισχύοντας το μέλλον με καινοτομία, ανάπτυξη και αυθεντικές ανθρώπινες συνεργασίες

Με ιδιαίτερη επιτυχία και απήχηση, η ASUS Ελλάδας διοργάνωσε την ολοήμερη εκδήλωσή της, αφιερωμένη τόσο στην τεχνολογία αιχμής, όσο και στους ανθρώπους και τις συνεργασίες που τροφοδοτούν την εντυπωσιακή ανάπτυξη της εταιρείας. Σχεδιασμένη με έμπνευση, η εκδήλωση χωρίστηκε σε δύο δυναμικά μέρη: ένα Media Event για τους εκπροσώπους του Τύπου και ένα Partner Event για τους εμπορικούς συνεργάτες της ASUS.

Media Event: Η Καινοτομία στο Επίκεντρο, με Αξιοπιστία και Ανθεκτικότητα

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το Media Event, στο οποίο εκλεκτοί δημοσιογράφοι και εξειδικευμένοι συντάκτες τεχνολογίας ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις στρατηγικές επιλογές της ASUS στην Ελλάδα.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, η Χριστίνα Μπιτσαξή, Commercial Sales Lead South East Europe, σκιαγράφησε το όραμα της ASUS να λειτουργεί ως πολύτιμος στρατηγικός συνεργάτης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Αμέσως μετά ο λόγος δόθηκε στον Sasa Pantelic, Marketing Specialist and Technical PR, ο οποίος προχώρησε σε μια διεξοδική παρουσίαση των πιο εξελιγμένων εμπορικών προϊόντων του brand, με έμφαση στην απόδοση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Προηγμένο και εκτενές, το χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών λύσεων της ASUS περιλαμβάνει κορυφαίους υπολογιστές που προσέλκυσαν ευρύ ενδιαφέρον, όπως οι:

ASUS ExpertBook P3 – Ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο laptop σχεδιασμένο για επαγγελματίες χωρίς συμβιβασμούς.

ASUS ExpertCenter P500 – Ένα ενεργειακά αποδοτικό desktop που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

ASUS ExpertCenter E1600 – Ένα μοναδικό all-in-one με ενσωματωμένη μπαταρία, που επαναπροσδιορίζει την ευελιξία και την αυτονομία σε κάθε σύγχρονο χώρο εργασίας.

ASUS ExpertCenter P440 – Ένα κομψό και ισχυρό all-in-one που συνδυάζει επαγγελματική απόδοση, ευφυή σχεδιασμό και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, ιδανικό για κάθε σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Parter Event: Αποδοτική Συνεργασία για Επιτυχία και Ανάπτυξη

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με το Partner Event, μια συνάντηση των πολύτιμων συνεργατών της ASUS σε επαγγελματικό, όσο και φιλικό περιβάλλον. Η Χριστίνα Μπιτσαξή επανήλθε στο podium, υπογραμμίζοντας την αξιοσημείωτη διαδρομή και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ASUS Ελλάδας, με πυλώνα την ακλόνητη αφοσίωση της εταιρείας στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και ομαδικότητας με τους συνεργάτες της.

Προσφέροντας μια ξεχωριστή, διεθνή διάσταση, η Madeleine Hung (General Manager West EMEA) και ο Josh Yang (Senior Director East EMEA) τίμησαν με την παρουσία τους το event και παράλληλα αποτύπωσαν την ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική της ASUS, με έμφαση στον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Νότια Ευρώπη.

Χριστίνα Μπιτσαξή: Ανάπτυξη Πέρα από τους Αριθμούς, με Εμπιστοσύνη και Βιωσιμότητα

Όπως δήλωσε η κα Μπιτσαξή: «Για εμάς στην ASUS, η ανάπτυξη δεν είναι μόνο αριθμοί· είναι αποτέλεσμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και καινοτομίας. Την τελευταία χρονιά πετύχαμε αύξηση 60% στο sell-out, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ASUS στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παράλληλα, η ομάδα μας στην Ελλάδα έχει μεγαλώσει σημαντικά, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στους συνεργάτες μας.

Η ASUS επενδύει σταθερά σε τρεις βασικούς άξονες: καινοτομία, βιωσιμότητα και ανθρώπινες συνεργασίες. Στόχος της είναι κάθε συνεργάτης να αισθάνεται ότι έχει έναν συνοδοιπόρο στην ανάπτυξη, με τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα (ESG), επενδύοντας σε ανακυκλωμένα υλικά, ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας για αξιοπιστία και προστασία δεδομένων».

Madeleine Hung: Η ASUS Ηγέτης στο Μέλλον του ΑΙ

Σύμφωνα με την κα Hung: «Στην ASUS δεν συμμετέχουμε απλά στο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά το καθορίζουμε με την ηγετική παρουσία μας.

Χάρη στις πρωτοποριακές δυνατότητες των AI υπολογιστών της ASUS, καινοτομούμε και επανασχεδιάζουμε την επιχειρηματική εμπειρία με έξυπνη απόδοση και προσαρμόσιμη ευφυία, από το Copilot Plus ExpertBook P5 έως τις ΑΙ-enabled επαγγελματικές συσκευές μας σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές».