Το Cisco Connect 2025 χαρτογράφησε το μέλλον της Ελλάδας στην εποχή της ΤΝ

Η δυναμική της ελληνικής τεχνολογικής κοινότητας και το στρατηγικό βάρος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων και του κράτους, αναδείχθηκαν στο συνέδριο Cisco Connect Greece 2025. Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», προσέλκυσε πλήθος κορυφαίων στελεχών της αγοράς, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και συνεργατών, καταγράφοντας συμμετοχή που επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο του συνεδρίου ως πλατφόρμα διαλόγου για την ψηφιακή ωριμότητα της χώρας. Οι ομιλίες και οι συζητήσεις εστίασαν στις λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, ασφάλεια και τις επαναστατικές δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Νίκος Μποτίνης, Chief Commercial Officer της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, παρουσίασε τις κυρίαρχες τεχνολογικές τάσεις που μετασχηματίζουν κλάδους όπως η βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η υγεία. Υπογράμμισε πως η Cisco υποστηρίζει τους οργανισμούς στην πορεία τους προς το μέλλον, μέσα από κέντρα δεδομένων έτοιμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI-ready data centers), εργασιακά περιβάλλοντα ανθεκτικά στις μελλοντικές προκλήσεις (future-proofed workplaces) και στρατηγικές ψηφιακής ανθεκτικότητας (digital resilience), αξιοποιώντας τεχνολογία, καινοτομία και ανθρώπινη τεχνογνωσία.

Στο όραμα για μια Ευρώπη που πρωταγωνιστεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρθηκε ο Agostino Santoni, Senior Vice President για τη Νότια Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς την «ήπειρο της Τεχνητής Νοημοσύνης». Παρουσίασε ένα μέλλον που αξιοποιεί την AI μέσα από κρίσιμες υποδομές (critical infrastructure), «εργοστάσια» Τεχνητής Νοημοσύνης (AI factories) και μια νέα εποχή συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής. Όπως ανέφερε, η Cisco δημιουργεί το «Διαδίκτυο των Πρακτόρων» (Internet of Agents), συνδέοντας ταλέντο, δεδομένα και τεχνολογία για ένα πιο έξυπνο, ασφαλές και ανθρώπινο μέλλον.

Τη θεμελιώδη σημασία των δικτυακών υποδομών για την εποχή της AI τόνισε ο Enrico Mercadante, Vice President EMEA Networking της Cisco, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το δίκτυο που χτίζουμε σήμερα καθορίζει την επιχείρηση του αύριο». Ανέλυσε την ανάγκη για ένα δίκτυο ενισχυμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI-powered network), το οποίο προσφέρει ενσωματωμένη ασφάλεια και απλοποιημένη διαχείριση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Cisco οικοδομεί τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ψηφιακή κυριαρχία και οι χώροι εργασίας του μέλλοντος, όπου η ασφάλεια και η καινοτομία θα λειτουργούν συμπληρωματικά.

Από την πλευρά της πολιτείας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε το εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για την αξιοποίηση της AI. Προανήγγειλε τη λειτουργία του εθνικού υπερυπολογιστή τον Μάρτιο του 2026, την ενσωμάτωση ευφυών ψηφιακών βοηθών (AI agents) στις πλατφόρμες MyGov και MyHealth, καθώς και την απλοποίηση 4.000 δημοσίων διαδικασιών μέσω της τεχνολογίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως ανέφερε, συνιστούν ένα αποφασιστικό άλμα προς ένα πιο έξυπνο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο κράτος.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πάνελ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «AI and Cybersecurity Evolutions in the European Landscape» ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την επιτάχυνση της διαμόρφωσης ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. Τα στελέχη της Επιτροπής έδωσαν έμφαση στην προληπτική δράση, την ηθική χρήση της τεχνολογίας και τη διεπιστημονική συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Armand Leblois, Leader του προγράμματος NetAcad για την περιοχή EMEA, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της EU Cybersecurity Skills Academy και τα νέα ελληνόφωνα μαθήματα του Cisco NetAcad, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης σε AI, ασφάλεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Τον παγκόσμιο αντίκτυπο των πρωτοβουλιών της εταιρείας παρουσίασε ο Chris Reeves, Vice President του Digital Impact Office, κάνοντας τον απολογισμό της δεκαετίας του προγράμματος Country Digital Acceleration. Το πρόγραμμα έχει υλοποιήσει 1.700 έργα σε 57 χώρες, εκ των οποίων τα 21 στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία της επένδυσης σε δεξιότητες, καινοτομία και συμπερίληψη, με το όραμα να «συνδεθούν οι μη συνδεδεμένοι» (connect the unconnected) και να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν μένει πίσω.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη σημασία της ανθεκτικότητας, με τον Ami Suissa, Director Solutions Engineer της Splunk, να υπογραμμίζει ότι «η ανθεκτικότητα είναι ο νέος δείκτης επιτυχίας». Παρουσίασε πώς η συνεργασία της Splunk με τη Cisco ενισχύει την ικανότητα των οργανισμών να ανιχνεύουν, να ανταποκρίνονται και να προβλέπουν απειλές. Παράλληλα, ο Mario Sebastián Miguel, Vice President CX EMEA South της Cisco, παρουσίασε το όραμα ενός οργανισμού 10.000 ανθρώπων που προσφέρει εξατομικευμένες, προληπτικές και προγνωστικές (personalized, proactive, and predictive) υπηρεσίες, αξιοποιώντας παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη και δεδομένα 30 ετών.

Τη δύναμη της συνεργασίας ανέδειξαν οι Έλληνες εταίροι της Cisco. Ο Ιωάννης Μερτζάνης, CEO της Space Hellas, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της συνεργασίας από τα πρώτα τραπεζικά δίκτυα στις λύσεις Business Continuity. Ο Πάνος Χήρας, Co-Managing Partner της SmartNS, παρουσίασε τη μετάβαση σε smart building integration. Ο Δημήτρης Κυριακίδης, Technology Services Director της Performance Technologies, μίλησε για την ενίσχυση της αποδοτικότητας μέσω AI. Ο Παναγιώτης Σωτηρίου, CTO της Adacom, υπογράμμισε τη σημασία των λύσεων digital trust, και ο Χρυσόστομος Κρητιώτης, Managing Director της Logicom Solutions, ανέδειξε τον ρόλο του δικτύου στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κλείνοντας τις εργασίες, ο Αντώνης Τσιμπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cisco για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τα Βαλκάνια, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η χώρα διαθέτει τόσο τη φιλοδοξία όσο και το ανθρώπινο κεφάλαιο για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή. «Το Cisco Connect Greece 2025 απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Η Cisco συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές, δεξιότητες και συνεργασίες που ενισχύουν την καινοτομία, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», δήλωσε.