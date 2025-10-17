Πλαίσιο: παρών σε σημαντικές διοργανώσεις μοιράζοντας θετική ενέργεια

Από τη λίμνη των Ιωαννίνων, μέχρι το κέντρο της Αθήνας και το φεστιβάλ ευεξίας BeWell, η Πλαίσιο έδωσε το «παρών» με χαμόγελο, ενέργεια και – φυσικά – healthy juices & snacks για όλους. Φέτος, τρεις σημαντικές διοργανώσεις αποτέλεσαν αφορμή για να μοιραστεί σε χιλιάδες συμμετέχοντες και επισκέπτες αυτό που η εταιρεία πιστεύει βαθιά: η υγεία, ο αθλητισμός και η θετική ενέργεια είναι ακόμα πιο δυνατά όταν βιώνονται συλλογικά.

Σε μία από τις πιο σημαντικές δρομικές διοργανώσεις της χώρας, το Ioannina Lake Run, με πάνω από 7.000 συμμετοχές, η Πλαίσιο συμμετείχε για δεύτερη χρονιά με τη δράση «Taste the Energy», σε συνεργασία με τη Bosch Hellas. Οι επισκέπτες απόλαυσαν υγιεινές συνταγές από τον chef Πέτρο Συρίγο, χαλάρωσαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο lounge και πήραν μέρος σε διαγωνισμό με δώρα Bosch. Παράλληλα με τη δύναμη της τεχνολογίας, της καινοτομίας αλλά και της μουσικής, η Πλαίσιο ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη φετινή εμπειρία, αναλαμβάνοντας και τη μουσική κάλυψη του event! Πάνω απ’ όλα όμως, η εταιρεία μοιράστηκε τη θετική ενέργεια μιας πόλης που αγαπά τον αθλητισμό και την κίνηση.

Στον αγώνα Greece Race for the Cure από τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής», που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, η Πλαίσιο συμμετείχε για 9η χρονιά με την ομάδα εθελοντών της, «Πλάι σου». Περισσότεροι από 300 #plaisiopeople έδωσαν δυναμικό παρών στη διοργάνωση που συγκέντρωσε πάνω από 60.000 συμμετοχές, γεμίζοντας τους δρόμους της Αθήνας με χαμόγελα και αισιοδοξία.

Στο φεστιβάλ ευεξίας BeWell, η Πλαίσιο σε συνεργασία με τη Bosch Hellas υποδέχτηκε το κοινό σε ένα περίπτερο αφιερωμένο στην υγιεινή διατροφή και την ισορροπημένη καθημερινότητα. Healthy juices, θρεπτικά snacks και πολύχρωμες γεύσεις από τον chef Πέτρο Συρίγο περίμεναν μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας τη στάση στο περίπτερο σε σημείο χαλάρωσης και ανανέωσης. Η συμμετοχή της εταιρείας στο BeWell Festival αποτέλεσε μια υπενθύμιση ότι η καθημερινότητα γίνεται καλύτερη όταν βρίσκουμε χρόνο για ισορροπία, ενέργεια και φροντίδα του εαυτού μας κι αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα!