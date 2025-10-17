Απόρριψη της προσφυγής του Dragan Solak κατά της BC Partners από το ολλανδικό δικαστήριο

Απορρίφθηκε επί της αρχής – χωρίς να εξεταστεί στην ουσία της – η προσφυγή του Dragan Šolak, ο οποίος κατέχει το 36% της United Group, (μητρικής της Nova) κατά της BC Partners, με αντικείμενο τις φερόμενες «κακές πρακτικές» στη διακυβέρνηση της εταιρείας και αφορμή την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση.

Η απόφαση του Δικαστηρίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ολλανδίας προκάλεσε ικανοποίηση στην πλευρά του Νίκου Σταθόπουλου, επικεφαλής της BC Partners και πλειοψηφούντος μετόχου της United Group, καθώς θεωρείται δικαίωση των αποφάσεων που ελήφθησαν για την απομάκρυνση του κ. Šolak από τη διοίκηση.

Με ανακοίνωσή της, η United Group χαιρέτισε την απόφαση, επισημαίνοντας πως «επιβεβαιώνει κάτι που ήταν ξεκάθαρο εξαρχής: ποτέ δεν επρόκειτο για μια γνήσια διαμάχη διακυβέρνησης, αλλά για ακόμη μία σε μια μακριά σειρά παρεμβάσεων που οργανώθηκαν από τον κ. Šolak για δικό του όφελος. Έχοντας χάσει την επιρροή και τα έσοδά του, ο κ. Šolak επιχείρησε να δημιουργήσει μια “κρίση” δικής του κατασκευής. Το Δικαστήριο πλέον διαπίστωσε την αλήθεια».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο όμιλος υπογραμμίζει ότι «η United Group λειτουργεί αποτελεσματικά υπό τη νέα ηγεσία, με θεσμοθετημένες δομές διακυβέρνησης, ένα μεταβατικό Εκτελεστικό Συμβούλιο, σαφείς γραμμές αναφοράς και εποπτείας – στοιχεία που απουσίαζαν κατά την περίοδο ηγεσίας του κ. Šolak. Ο Όμιλος παραμένει επικεντρωμένος στη σωστή διαχείριση των επιχειρήσεων και στη δημιουργία αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς τις παρεμβάσεις και τις αποσπάσεις που προέκυπταν από την προσωπική εκστρατεία ενός μετόχου».

Πριν από τη δημοσιοποίηση της δικαστικής απόφασης, ο κ. Šolak είχε εκδώσει δική του ανακοίνωση, ζητώντας «την άμεση λήψη μέτρων προστασίας τόσο της ίδιας της εταιρείας όσο και των μετόχων μειοψηφίας». Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, η πλευρά του ζητούσε «τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας στην United Group για την τρέχουσα κατάστασή της, από ανεξάρτητο ελεγκτή που θα διορίσει το δικαστήριο, δεδομένης της σοβαρής κρίσης διακυβέρνησης που έχει προκαλέσει η BC Partners και η οποία απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του Ομίλου, καθώς και την απομάκρυνση του CEO Stan Miller και του αναπληρωτή του Libor Vončina».