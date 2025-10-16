Η Salesforce και η Google επεκτείνουν τη στρατηγική τους συνεργασία

Ένα καθοριστικό βήμα για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων φέρνει η διευρυμένη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Salesforce και της Google, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, στο πλαίσιο του Dreamforce 2025. Πλέον, τα πρωτοποριακά μοντέλα Gemini της Google ενσωματώνονται στη νέα πλατφόρμα Agentforce 360 της Salesforce.

Η παραγωγικότητα των εργαζομένων τοποθετείται σε πρώτο πλάνο, καθώς το Agentforce 360 ενσωματώνεται στο Google Workspace για πωλήσεις και τις υπηρεσίες IT, ενώ παράλληλα, το Salesforce Gemini, που είναι ήδη διαθέσιμο στο Gmail, επεκτείνεται σε περισσότερα εργαλεία του Google Workspace. Αυτές οι ενσωματώσεις προσφέρουν σε εργαζομένους και πελάτες απρόσκοπτες εμπειρίες σε κάθε σημείο επαφής, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για διασυνδεδεμένες αλληλεπιδράσεις.

Ενσωμάτωση του Gemini και Διαλειτουργικότητα Agent Νέας Γενιάς

Οι πελάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τα μοντέλα Gemini για να τροφοδοτήσουν το Atlas Reasoning Engine της Salesforce, τον «εγκέφαλο» πίσω από το Agentforce, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές μοντέλων. Αξιοποιώντας την ισχυρή πολυτροπική νοημοσύνη του Gemini για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων. Καθώς ο μηχανισμός συλλογισμού επιτρέπει πλέον την υβριδική συλλογιστική (reasoning), οι χρήστες του Gemini μπορούν να αναπτύσσουν AI agents στη Salesforce, προσφέροντας πιο ακριβή και συνεπή αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις τους.

Η Salesforce και η Google επεκτείνουν επίσης τις δυνατότητες των large action models, τα οποία καθιστούν εφικτή την αυτοματοποίηση διαδικασιών –όχι μόνο κειμένου– με εξειδικευμένα, βελτιστοποιημένα μοντέλα Gemini. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν πλέον να αυτοματοποιούν πολύπλοκες επιχειρησιακές διαδικασίες με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί υποστηρίζουν τα ανοιχτά πρότυπα όπως το Model Context Protocol (MCP) και το Agent2Agent (A2A), τα οποία καθιστούν δυνατή τη συνεργασία μεταξύ πολλαπλών AI agents σε διαφορετικές πλατφόρμες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Agentforce 360, για συνδεσιμότητα μεταξύ ΑΙ agents, δεδομένων και εργαλείων σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Δημιουργία εργασιακού δυναμικού με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Οι χρήστες έχουν πλέον πρόσβαση σε εφαρμογές του Salesforce Customer 360, όπως το Agentforce Sales και το Agentforce Service, απευθείας από εφαρμογές του Google Workspace, όπως το Gmail και το Meet. Με τη διευρυμένη ενσωμάτωση του Salesforce σε όλο το Google Workspace μέσω του Gemini, ένας πωλητής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πρόσβαση και να προβάλλει με ασφάλεια δεδομένα και πληροφορίες CRM μέσα από την εφαρμογή Gemini και εργαλεία όπως τα Sheets, Docs, Drive, Slides και Meet. Η νέα λύση Agentforce IT Service, που μόλις κυκλοφόρησε, εντάσσεται επίσης στο Google, επιτρέποντας στους AI agents και στις ομάδες IT να αυξήσουν την ταχύτητα και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών IT.

Το Gemini Enterprise και το Slack ενοποιούν τα δεδομένα τους για τη νέα Agentic εποχή

Το Gemini Enterprise βρίσκεται πλέον απευθείας στη ροή εργασίας, μέσω της ενσωμάτωσής του με το Real-Time Search API του Slack. Έτσι, οι χρήστες του Gemini Enterprise μπορούν να βασίζουν τις απαντήσεις τους στα πιο πρόσφατα δεδομένα και αρχεία συνομιλίας ενός οργανισμού. Επιπλέον, εισάγεται ένα νέο σημείο πρόσβασης σε έναν Gemini Enterprise agent μέσα από το περιβάλλον του Slack, επιτρέποντας στους χρήστες να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες και περιλήψεις βασισμένες στα δεδομένα του Slack workspace τους.