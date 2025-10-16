Η νέα ταινία Demon Slayer προκαλεί παγκόσμιο κύμα διαδικτυακών απειλών

Η νέα ταινία Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle έκανε πρόσφατα πρεμιέρα σε πολλές χώρες, ωστόσο η κυκλοφορία της συνοδεύεται από αύξηση διαδικτυακών απειλών. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το ενδιαφέρον των χρηστών για τη νέα ταινία, προσφέροντας «δωρεάν streaming». Οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν ψεύτικους ιστότοπους σε διάφορες γλώσσες, υποδεικνύοντας ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν τη δημοτικότητα της ταινίας για να προσεγγίσουν χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Ψεύτικοι ιστότοποι υπόσχονται δωρεάν προβολή της νέας ταινίας, με μεταγλώττιση στη γλώσσα του χρήστη. Ωστόσο, ο ψεύτικος video player ζητά εγγραφή για να «ξεκλειδώσει» το περιεχόμενο και να λάβει «απεριόριστη πρόσβαση» στο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή και να συνεχιστεί η παρακολούθηση της ταινίας, οι χρήστες καλούνται να εισαγάγουν προσωπικά στοιχεία, όπως τη διεύθυνση email τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους, καθώς και να δημιουργήσουν έναν κωδικό πρόσβασης. Σε επόμενο στάδιο, η πλαστή φόρμα εγγραφής ζητά τραπεζικά στοιχεία με το πρόσχημα «δωρεάν δοκιμής», εκθέτοντας τους χρήστες σε απώλεια των κωδικών σύνδεσης, ιδίως αν επαναχρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό, αλλά και σε πιθανή οικονομική ζημία.

«Έχουμε παρατηρήσει ότι οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν το αυξημένο ενδιαφέρον για νέες κυκλοφορίες ταινιών, όπως το Demon Slayer, προσεγγίζοντας το κοινό των δημοφιλών franchises. Συνιστάται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο αποκλειστικά μέσω επίσημων πλατφορμών streaming, προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και να αποφεύγουν πιθανές οικονομικές απώλειες», δηλώνει η Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst στην Kaspersky.

Η Kaspersky συνιστά στους χρήστες:

Πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα, βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος είναι αυθεντικός. Χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες ιστοσελίδες και ελέγξτε προσεκτικά τις διευθύνσεις URL.

Χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες πλατφόρμες streaming για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Χρησιμοποιείτε αξιόπιστη λύση ασφαλείας που εντοπίζει κακόβουλα συνημμένα και μπλοκάρει phishing συνδέσμους. Η αποτελεσματικότητα των λύσεων ασφαλείας αξιολογείται ετησίως από ανεξάρτητα κέντρα αξιολόγησης. Για παράδειγμα, το 2025 και το 2024 το Kaspersky Premium πέτυχε 93% ποσοστό ανίχνευσης με 0 ψευδώς θετικά αποτελέσματα στις δοκιμές anti-phishing του AV-Comparatives, λαμβάνοντας την πιστοποίηση “Approved”.

Ενεργοποιήστε την πολυπαραγοντική ταυτοποίηση (2FA) και παρακολουθείτε τους λογαριασμούς σας: ενεργοποιήστε 2FA σε Apple ID και εφαρμογές οικονομικών συναλλαγών και ελέγχετε τακτικά τις κινήσεις σας για μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες.