Η Ευρώπη στο στόχαστρο της κυβερνοεγκληματικότητας – νέες απειλές, νέες άμυνες

Η ψηφιακή ασφάλεια δεν είναι πια τεχνικό ζήτημα για ειδικούς, αλλά καθημερινή πρόκληση για όλους μας. Η φετινή έκθεση Microsoft Digital Defense Report 2025 φωτίζει μια νέα πραγματικότητα: η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας έξαρσης κυβερνοεπιθέσεων, με στόχο όχι μόνο μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, αλλά και νοσοκομεία, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, πάνω από το 50% των επιθέσεων έχουν ως κίνητρο το οικονομικό όφελος—αξιοποιώντας μεθόδους εκβιασμού και ransomware—ενώ η κατασκοπεία αφορά μόλις το 4% των περιστατικών. Η εξαγωγή δεδομένων είναι πλέον ο κανόνας: στο 80% των περιστατικών που ερευνήθηκαν, οι επιτιθέμενοι στόχευαν στην υποκλοπή ή συλλογή δεδομένων.

Οι επιθέσεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης να επιτρέπει στους δράστες να αυτοματοποιούν επιθέσεις, να δημιουργούν deepfakes και να εξαπολύουν εξελιγμένες απάτες phishing. Νέες τεχνικές, όπως το “ClickFix”—όπου ο χρήστης εκτελεί εν αγνοία του κακόβουλο κώδικα—και το device code phishing, εμφανίζονται συχνά στην Ευρώπη, ενώ οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται αδυναμίες σε cloud περιβάλλοντα και μη ενημερωμένα συστήματα.

Η γεωπολιτική διάσταση είναι έντονη: Ρωσικές ομάδες εστιάζουν σε κυβερνητικούς οργανισμούς και μικρές επιχειρήσεις σε χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, με το 25% των επιθέσεων εκτός Ουκρανίας να αφορά χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Ιρανικές ομάδες στοχεύουν ευρωπαϊκές εταιρείες logistics και ναυτιλίας, με στόχο την κατασκοπεία και την πρόσβαση σε εμπορικά δεδομένα με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που έχουν δεχθεί τέτοιες επιθέσεις. Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα εστιάζουν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, τεχνολογία και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά με τον Cyber Resilience Act (CRA), που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κυβερνοασφάλεια, όπως συνέβη με το GDPR για την προστασία δεδομένων. Η Microsoft συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια, παρέχοντας real-time threat intelligence σε κυβερνήσεις της ΕΕ και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη προτύπων συμμόρφωσης με τον CRA.

Η ανθεκτικότητα και η συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι κλειδί για την αντιμετώπιση των απειλών. Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη ενισχύουν τη συνεργασία με τη βιομηχανία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Τι μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί και οι πολίτες;

Να εφαρμόσουν πολυπαραγοντικό έλεγχο ταυτότητας (MFA) σε όλους τους λογαριασμούς.

Να ενημερώνουν άμεσα τα συστήματά τους και να διαχειρίζονται ευπάθειες.

Να επενδύσουν στην εκπαίδευση προσωπικού και στην κουλτούρα ασφάλειας.

Να εναρμονιστούν με τις νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις (CRA, AI Act).

Να συμμετέχουν σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας με κυβερνητικούς φορείς.

Η κυβερνοασφάλεια είναι συλλογική ευθύνη. Καθώς η ψηφιακή μεταμόρφωση επιταχύνεται, η επαγρύπνηση και η συνεργασία είναι πιο σημαντικές από ποτέ.