DOTSOFT: έξυπνο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης υδάτων στον Δήμο Τυρνάβου

Με στόχο τη θωράκιση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, ο Δήμος Τυρνάβου, σε συνεργασία με τη DOTSOFT, υλοποιεί ένα πρωτοποριακό έργο «έξυπνης πόλης», που αφορά την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών και τη διαχείριση των υδάτων σε πραγματικό χρόνο.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δεκαέξι (16) σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, καθώς και ενός σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης στάθμης υδάτων με δέκα (10) αισθητήρες σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Οι σταθμοί θα καταγράφουν κρίσιμες μεταβλητές όπως θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων (PM1, PM2.5, PM10) και αερίων (Ο₃, CO, SO₂, NO₂), παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για τη διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων.

Μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων, οι υπηρεσίες του Δήμου θα έχουν πρόσβαση σε ζωντανή απεικόνιση και στατιστικά στοιχεία για την περιβαλλοντική κατάσταση και τα επίπεδα των υδάτων, διευκολύνοντας την άμεση λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Η DOTSOFT Α.Ε., με πολυετή εμπειρία σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και την ανάπτυξη του λογισμικού παρακολούθησης. Η λύση βασίζεται σε τεχνολογίες Internet of Things (IoT) και πληροφοριακά συστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, επεκτασιμότητα και ασφάλεια δεδομένων.

Το νέο σύστημα θέτει τις βάσεις για μια «έξυπνη και πράσινη πόλη», ενισχύοντας τη δυνατότητα του Δήμου Τυρνάβου να παρακολουθεί, να προβλέπει και να προλαμβάνει περιβαλλοντικά φαινόμενα, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και τους πολίτες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».