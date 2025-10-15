Το Ίδρυμα Vodafone αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Καρά Τεπέ

Στην προσφυγική δομή του Καρά Τεπέ στη Λέσβο, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποτελεί ανάγκη ζωτικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους, να ενημερώνονται, να εκπαιδεύονται και να διατηρούν την επαφή τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Από το 2020, το Instant Network στη Λέσβο έχει υποστηρίξει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους, παρέχοντας σήμερα πρόσβαση σε 6.350 μοναδικούς χρήστες και διασφαλίζοντας την διακίνηση 9 terabytes δεδομένων κάθε μήνα.

Το Ίδρυμα Vodafone προχώρησε πρόσφατα σε τεχνική συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου, καθώς λόγω των συνεχών αλλαγών στη χωροταξία του κέντρου φιλοξενίας απαιτείται τακτικός έλεγχος και βελτιστοποίηση της κάλυψης WI-FI. Ομάδα εθελοντών από διαφορετικές χώρες και ειδικότητες της Vodafone, ανάμεσά τους μηχανικοί πεδίου, project managers, στελέχη cloud infrastructure και ανθρώπινου δυναμικού, επισκέφθηκε το Καρά Τεπέ για να πραγματοποιήσει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού. Οι εργασίες περιλάμβαναν έλεγχο λειτουργίας και βελτιστοποίηση της κάλυψης WI-FI, ανάλυση του χώρου (site survey), συντήρηση των τεχνικών hubs, καθώς και ενίσχυση της συνδεσιμότητας στη ζώνη των οικογενειών και στη ΜΚΟ Because We Carry, η οποία στηρίζει μητέρες με μικρά παιδιά.

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν νέα σημεία πρόσβασης στο τμήμα του καταυλισμού που φιλοξενεί άγαμους άνδρες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την πρακτική τους εκπαίδευση και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στο μέλλον.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα, δήλωσε «Το Instant Network αποτελεί μια καινοτομία του Ιδρύματος Vodafone παγκοσμίως και αποδεικνύει στην πράξη πως η τεχνολογία συμβάλλει στην βελτίωσή της ζωής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από φυσικά ή που ζουν σε προσφυγικές δομές. δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση την ενημέρωση, καθώς και να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους. Είμαστε υπερήφανοι που η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργό κόμβο του προγράμματος, με ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά τη γνώση και την τεχνογνωσία τους για το κοινό καλό».

Στην Ελλάδα, μέσα από τα προγράμματα Instant Network και Instant Classroom, το Ίδρυμα Vodafone έχει συμβάλει στην ένταξη παιδιών προσφύγων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρέχοντας τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές Wi-Fi σε περιοχές όπως το Λαύριο, το Αρκαλοχώρι Κρήτης και το Καρά Τεπέ. Η ομάδα Instant Network στην Ελλάδα ενισχύεται διαρκώς με εκπαίδευση και νέο εξοπλισμό, καθιστώντας τη χώρα μας σημαντικό κόμβο hub του διεθνούς προγράμματος, που θα στηρίζει και άλλες αποστολές παγκοσμίως με Έλληνες εθελοντές και τεχνική υποδομή.

Υπενθυμίζεται πως το κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ παρέχει προσωρινή στέγαση σε πρόσφυγες από το Ιράκ, τη Συρία και το Αφγανιστάν, οι οποίοι περιμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου τους για την είσοδο στην Ευρώπη.