TikTok και ΙΤΕ συνεργάζονται για την προώθηση ασφαλών διαδικτυακών πρακτικών μεταξύ των εφήβων

Το TikTok και το Ίδρυμα Τεχνολογικών Ερευνών (ΙΤΕ) με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου – SaferInternet4Kids, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με στόχο να ενδυναμώσουν τους γονείς και τους κηδεμόνες εφήβων στην Ελλάδα, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών, με έμφαση στο TikTok.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία με τίτλο «Digital Waves – Family Anchors – Μαζί online: Μεγαλώνοντας με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο», απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες εφήβων ηλικίας 13 ετών και άνω και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2025–2026. Η πρωτοβουλία, που στηρίζεται σε μια ουσιαστική συνεργασία, περιλαμβάνει σειρά διαδικτυακών και δια ζώσης εκδηλώσεων, οι οποίες θα συνοδεύονται από έναν αναλυτικό οδηγό που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη δράση, καθώς και από την πολύτιμη συμμετοχή ψυχολόγων και επαγγελματιών του ψηφιακού τομέα.

H Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε την στήριξή της στην πρωτοβουλία τονίζοντας ότι, «Στον ψηφιακό κόσμο που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ο ρόλος των γονέων παραμένει καθοριστικός και αναντικατάστατος: να καθοδηγούν, να προστατεύουν, να αποτελούν παράδειγμα. Η ανοιχτή επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η θετική ανατροφή, είναι τα πιο ισχυρά στηρίγματα για μια ασφαλή και δημιουργική σχέση με την τεχνολογία. Πρωτοβουλίες όπως αυτή ενισχύουν την οικογένεια και δίνουν στους γονείς τα εργαλεία να νιώθουν σίγουροι και κοντά στα παιδιά τους μέσα στον κόσμο του διαδικτύου».

Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των νέων, το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τη γονική συμμετοχή στην ψηφιακή ζωή των παιδιών τους, παρέχοντάς τους πρακτικά εργαλεία, γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να τα καθοδηγούν με ενσυναίσθηση, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Η προσέγγιση του προγράμματος βασίζεται στη θετική ενίσχυση, τον διάλογο και την κατανόηση, αποφεύγοντας την επιβολή περιορισμών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε σχετικά: «Χαιρόμαστε να βλέπουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή, που ενισχύουν την ασφάλεια και την υπευθυνότητα των νέων στον ψηφιακό χώρο. Η προστασία των ανηλίκων απαιτεί συνεργασία όλων: Πολιτείας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, γονέων, κοινωνίας και φυσικά των πλατφορμών. Αυτή είναι και η λογική του Kids Wallet, του εργαλείου που αναπτύξαμε στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο, ώστε να βοηθήσουμε τους γονείς να θέτουν όρια στα παιδιά τους. Ως Ελλάδα, προχωρούμε με ταχύτητα στο πεδίο αυτό. Εντάσσουμε στο Kids Wallet την ευρωπαϊκή προσέγγιση επαλήθευσης ηλικίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των γονιών, που με τη δική τους παρουσία και καθοδήγηση διαμορφώνουν υπεύθυνους, συνειδητοποιημένους νέους πολίτες του ψηφιακού κόσμου. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο οι πλατφόρμες να είναι σύμμαχοι με κάθε τρόπο».

Στο TikTok, οι λογαριασμοί των εφήβων διαθέτουν περισσότερα από 50 ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας από προεπιλογή. Για παράδειγμα, μόνο οι χρήστες ηλικίας 16 ετών και άνω μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία άμεσων μηνυμάτων ή το περιεχόμενό τους να εμφανίζεται στη ροή «Για Εσάς». Σε κάθε έφηβο κάτω των 18 ετών εφαρμόζεται αυτόματα το όριο χρόνου οθόνης 60 λεπτών και δεν λαμβάνει ειδοποιήσεις μετά την καθορισμένη ώρα ύπνου. Επιπλέον, το περιεχόμενο που η πλατφόρμα κρίνει ακατάλληλο για εφήβους φιλτράρεται, διασφαλίζοντας την ασφαλή χρήση.

«Η υποστήριξη πρωτοβουλιών όπως το “Digital Waves – Family Anchors” αντανακλά τη διαρκή δέσμευσή μας για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ψηφιακής υπευθυνότητας. Αυτή η δέσμευση εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο: μέσα από τακτικές ενημερώσεις των πολιτικών μας, εκπαιδευτικούς πόρους και εύχρηστα εργαλεία εντός της πλατφόρμας, όπως το Family Pairing, και σε τοπικό επίπεδο, μέσω συνεργασιών με ιδρύματα και κορυφαίους οργανισμούς στην Ελλάδα. Είμαστε επίσης υπερήφανοι που το Family Pairing έχει ενταχθεί στην ιστοσελίδα Parco.gov.grτης Ελληνικής Κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, ενισχύοντας τον κοινό μας στόχο για ένα ασφαλέστερο και θετικό ψηφιακό περιβάλλον για τις οικογένειες», δηλώνει η Luana Lavecchia, Επικεφαλής Δημόσιας Πολιτικής και Κυβερνητικών Σχέσεων του TikTok σε Ελλάδα και Ιταλία.

Η επιστημονική καθοδήγηση της συνεργασίας πραγματοποιείται από την Καθηγήτρια Παρασκευή Φραγκοπούλου, Συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ. Η κυρία Φραγκοπούλου διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας και έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του εθνικού πλαισίου κυβερνοπροστασίας από το 2002. Η ίδια αναφέρει, «Στην ψηφιακή εποχή, η ενεργή συμμετοχή των γονιών είναι καθοριστική για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών στο διαδίκτυο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους γονείς, εφοδιάζοντας τους με τη γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουν τα παιδιά τους με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα στον ψηφιακό κόσμο. Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση ξεκινούν από την οικογένεια».

Μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό οδηγό για τη γονεϊκότητα στην ψηφιακή εποχή ΕΔΩ

Μπορείτε να κατεβάσετε τον σύντομο οδηγό για τη γονεϊκότητα στην ψηφιακή εποχή ΕΔΩ

Μπορείτε να κατεβάσετε το infographic για τη γονεϊκότητα στην ψηφιακή εποχή ΕΔΩ