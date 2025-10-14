Στρατηγική συνεργασία BestPrice.gr και Voiceland για αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στα eShops

Το BestPrice.gr, η μεγαλύτερη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη συνεργασία του με τη Voiceland, έναν από τους κορυφαίους παρόχους VoIP τηλεφωνίας και Cloud τηλεφωνικών κέντρων για επιχειρήσεις.

Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών λύσεων στα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα του BestPrice.gr, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινής τους λειτουργίας, στη μείωση του κόστους και στην αναβάθμιση της επικοινωνίας με τους πελάτες τους.

Η Voiceland διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο της επιχειρηματικής τηλεφωνίας, προσφέροντας τεχνολογίες που υποστηρίζουν την απομακρυσμένη εργασία, ενισχύουν την παραγωγικότητα και εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα επικοινωνίας.

Με αυτή τη συνεργασία, το BestPrice.gr συνεχίζει να ενισχύει το οικοσύστημα του ελληνικού eCommerce, παρέχοντας στα καταστήματα που συμμετέχουν στην πλατφόρμα πρόσβαση σε στρατηγικούς συνεργάτες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.