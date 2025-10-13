Weekly Telecom: Η (μ)ατζέντα του ΟΤΕ αλλάζει το παιχνίδι!

Καθώς ο ΟΤΕ αποφασίζει να χτίσει τη νέα ψηφιακή του εποχή πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετατρέποντας το Magenta AI σε κεντρική του (μ)ατζέντα, γίνεται σαφές πως δεν φιλοδοξεί απλώς να προλάβει το τρένο της AI, αλλά να καθίσει στη θέση του μηχανοδηγού, αλλάζοντας τον ρόλο του από πάροχο «σήματος» σε πάροχο «νοημοσύνης» ◆ Άλλωστε, έχει τη νοημοσύνη να το κάνει, κυριολεκτικά και μεταφορικά! ◆ Αυτή η φιλοδοξία για ψηφιακή πρωτοπορία δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς, στη Δυτική Μακεδονία, τα bits φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τον λιγνίτη με τη δημιουργία ενός νέου υπερυπολογιστή AI αξίας 30 εκατ. ευρώ στην Κοζάνη, μια κίνηση που μας κάνει να λέμε πλέον με «τεχνολογική υπερηφάνεια» το κλασικό «τι Λωζάνη, τι Κοζάνη» ◆ Βέβαια, όσο χτίζουμε λαμπερές ψηφιακές λεωφόρους, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι, αφού το 15,56% των ελληνικών επιχειρήσεων χτυπήθηκε από περιστατικά ασφαλείας το 2023, με τη μεγαλύτερη απειλή να μην είναι οι hackers, αλλά η «τρύπα» ασφαλείας που βρίσκεται «ανάμεσα στην καρέκλα και το πληκτρολόγιο» ◆ Για να κλείσουν αυτές οι τρύπες, χρειάζονται επενδύσεις και εδώ έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου η Ελλάδα τρέχει τη δική της κούρσα για την τεχνολογία, υπερκαλύπτοντας τους ψηφιακούς στόχους με την ελπίδα οι πόροι αυτοί να μην καταλήξουν σε έργα… παράκαμψης, αλλά σε υποδομές με διαρκές αντίκτυπο ◆ Πάντως, τα αποτελέσματα αυτής της επιτάχυνσης είναι ήδη ορατά, με την υιοθέτηση της ΤΝ από τις ελληνικές επιχειρήσεις να εκτοξεύεται κατά 55%, ένας ρυθμός που αντιστοιχεί σε μία νέα εταιρεία κάθε οκτώ λεπτά, αν και αυτή η εντυπωσιακή κούρσα γίνεται με το χειρόφρενο της γραφειοκρατίας σηκωμένο και το ρεζερβουάρ του ταλέντου επικίνδυνα άδειο

