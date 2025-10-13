Το GR-IX, το Ελληνικό Internet Exchange, σπάει ρεκόρ κίνησης 2 φορές μέσα στον Οκτώβριο 2025

Το GR-IX, το Ελληνικό Internet Exchange, κατέρριψε το ρεκόρ κίνησης δύο φορές μέσα στον Οκτώβριο 2025. Συγκεκριμένα, στις 5 Οκτωβρίου η διακινούμενη κίνηση έφτασε τα 985 Gbps, ενώ στις 9 Οκτωβρίου σημειώθηκε νέο ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 998 Gbps — το μεγαλύτερο ρεκόρ κίνησης που έχει καταγραφεί από την ίδρυση του GR-IX.

Το GR-IX είναι ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο Internet Exchange, αποστολή του οποίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου (IP) και η επιτάχυνση της ανάπτυξης του Internet στην Ελλάδα.

Το GR-IX αποτελεί σημαντική εθνική υποδομή καθώς διασυνδέει τις μεγαλύτερες εταιρίες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως πάροχους υπηρεσιών Internet, πάροχους περιεχομένου, πάροχους υπηρεσιών cloud κλπ. To GR-IX ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), το οποίο, όντας μια μη κερδοσκοπική εταιρία που ανήκει στο κράτος, εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange.

Το GR-IX ιδρύθηκε το 2009 ως διάδοχος του Athens Internet Exchange (AIX), το οποίο ήταν σε λειτουργία από το 1999.