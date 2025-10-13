Ολοκληρώθηκε ο Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας 2025

Ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός κυβερνοασφάλειας European Cyber Security Challenge 2025 (ECSC25) ολοκληρώθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στο Central Sports Centre Torwar, φέρνοντας κοντά ομάδες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Πολωνικό Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο NASK, σε συνεργασία με τον European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). Η Ιταλία κατέκτησε την πρώτη θέση, ακολούθησε η Δανία στη δεύτερη, ενώ η Γερμανία κατέλαβε την τρίτη θέση. Η ελληνική ομάδα ταπέσπασε την 27η θέση, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια σε έναν εξαιρετικά απαιτητικό διαγωνισμό.

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 39 ομάδες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, καθώς και προσκεκλημένες ομάδες από Αυστραλία, Καναδά, Κόστα Ρίκα, Κόσοβο και Η.Π.Α. Παράλληλα, η Αρμενία συμμετείχε ως παρατηρητής.

Το ECSC είναι μια ετήσια διοργάνωση που στοχεύει στην ενθάρρυνση των νέων να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, δημιουργώντας προκλήσεις για τους συμμετέχοντες και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους. Οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν σε δύο βασικές μορφές ασκήσεων: Jeopardy Challenges, όπου καλούνται να λύσουν προβλήματα σε κρυπτογραφία, ανάλυση κακόβουλου λογισμικού, ψηφιακή εγκληματολογία, ασφάλεια web και mobile, hardware security κ.α., και Attack & Defense Challenges, όπου οι ομάδες προστατεύουν τις δικές τους υπηρεσίες και επιτίθενται σε αυτές των αντιπάλων σε πραγματικό χρόνο.

Η ελληνική συμμετοχή τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ενώ την ευθύνη έχει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επικεφαλής τον καθηγητή Χρήστο Ξενάκη.

Η φετινή ελληνική συμμετοχή αποτελούνται από τους junior παίκτες: Αθανάσιο Μητράγκα, Ζωή Λουκά, Παναγιώτη Μπρεζάτη, Έντουαρντ Πασενίδη και Φίλιππο Φλώρο, και από τους senior παίκτες: Θάνο Αποστολίδη, Σπυρίδωνα Μιχαήλ Ευαγγέλου (Team Captain), Θανάση Κωνσταντόπουλο, Γεώργιο Μαμιδάκη, και Χρόνη Σαπουντζάκη. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι αναπληρωματικοί: Αναστάσιος Μελετλίδης, Μαρία Ποπώβ και Απόστολος Χατζηαναγνώστου.

Μεγάλη στήριξη στην ομάδα παρείχαν οι χορηγοί της φετινής διοργάνωσης, με Diamond Sponsor την Ubitech, Platinum Sponsor το Hellenic Cybersecurity Institute, Gold Sponsors τις εταιρείες Neurosoft, Oracle, PwC και Uni Systems, και Silver Sponsor την ESET. Σημαντική υποστήριξη παρείχαν επίσης οι Cromar, NSS και Trend Micro. Τις αερομεταφορές της ομάδας υποστήριξε η Aegean Airlines, ενώ τα Greek Team Qualifications υποστηρίχθηκαν από τα ερευνητικά projects CyberUnity και Nitro, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, και την κοινότητα CTF ZeroTolerance. Επιπλέον, η ομάδα υποστηρίχθηκε ενεργά από το Women4Cyber Greece και το ISC2 Hellenic Chapter.

Η επικοινωνία των δράσεων της ομάδας υποστηρίχθηκε από τους χορηγούς επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Biztech.gr, το Epixeiro.gr, το Huffingtonpost.gr, το IT Security Professional, το NetFax, το Netweek, το Spoudazo.gr, το Tech Matrix, το ICTPlus και το Techmail.

Ραντεβού, πλέον, στο ECSC 2026, με την ελληνική ομάδα να συνεχίζει να αναπτύσσει δεξιότητες και να συμμετέχει ενεργά στον διεθνή χώρο της κυβερνοασφάλειας. Μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι στο ecsc.gr