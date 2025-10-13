Η LG Electronics ανακοινώνει ισχυρές επιδόσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2025

Η LG Electronics ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ενοποιημένα έσοδα 21,88 τρισεκατομμυρίων KRW (15,456 δισεκατομμύρια USD) και λειτουργικά κέρδη 688,9 δισεκατομμυρίων KRW (486,74 εκατομμύρια USD).

Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, όπως η κλιμάκωση των δασμών στις Η.Π.Α., και τα δύο μεγέθη ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς. Τα έσοδα ήταν τα δεύτερα υψηλότερα που έχουν σημειωθεί ποτέ για τρίτο τρίμηνο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερέβησαν τις πρόσφατες προβλέψεις της αγοράς κατά περισσότερο από 10%. Η κερδοφορία μειώθηκε σε ετήσια βάση λόγω ορισμένων μη επαναλαμβανόμενων παραγόντων, όπως οι αυξημένες επιβαρύνσεις δασμών υπό τις μεταβαλλόμενες εμπορικές συνθήκες.

Παρόλα αυτά, η LG κατόρθωσε να αντισταθμίσει τις ανησυχίες της αγοράς και να ξεπεράσει τις προσδοκίες, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις σε βασικούς και μελλοντικά προσανατολισμένους τομείς δραστηριότητας. Ο τομέας οικιακών συσκευών διατήρησε την ισχυρή ανταγωνιστικότητά του και την ηγετική του θέση στην αγορά, ενώ ο τομέας λύσεων οχημάτων σημείωσε ιστορικά υψηλή κερδοφορία.

Η LG συνεχίζει να ενισχύει τα επιχειρηματικά της θεμέλια εστιάζοντας στην ποιοτική ανάπτυξη – δίνοντας έμφαση στις B2B δραστηριότητες όπως οι λύσεις οχημάτων και τα συστήματα HVAC, επεκτείνοντας τις μη υλικές πλατφόρμες όπως οι συνδρομές οικιακών συσκευών και το webOS, και ενδυναμώνοντας το διαδικτυακό της κανάλι. Ιδιαίτερα, η επικείμενη δημόσια εγγραφή (IPO) της LG Electronics India Limited αναμένεται να προσφέρει σημαντική χρηματοδότηση για την επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης και των μελλοντικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης.

Ο τομέας οικιακών συσκευών συνέχισε να αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των δασμών στις εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. και της καθυστερημένης ανάκαμψης της παγκόσμιας ζήτησης. Παρ’ όλες τις συνθήκες, διατήρησε την ηγεσία του στην premium κατηγορία και σταθερές επιδόσεις στη μαζική αγορά. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίχθηκαν από βελτιστοποιημένες παραγωγικές λειτουργίες, αποτελεσματική διαχείριση πόρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων των δασμών και σταθερή ανάπτυξη των συνδρομητικών υπηρεσιών οικιακών συσκευών.

Ο τομέας μέσων και ψυχαγωγίας αντιμετώπισε υψηλότερα κόστη μάρκετινγκ, καθώς ο ανταγωνισμός εντάθηκε στην παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων. Στο εξής, η LG σκοπεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της πλατφόρμας webOS ώστε να διαφοροποιήσει τη δομή κερδοφορίας της – εστιάζοντας στην ανάπτυξη της διαφημιστικής δραστηριότητας και στη διεύρυνση του περιεχομένου.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επιταχύνει την ανάπτυξη στις αγορές του Παγκόσμιου Νότου, όπου η ζήτηση για τηλεοράσεις παραμένει σχετικά σταθερή.

Ο τομέας λύσεων οχημάτων αναμένεται να έχει επιτύχει ρεκόρ κερδοφορίας το τρίτο τρίμηνο, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των συστημάτων premium ψυχαγωγίας εντός οχήματος (infotainment), που συνέβαλαν στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα, ο τομέας επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του πέρα από το hardware, περιλαμβάνοντας πλατφόρμες περιεχομένου για οχήματα, με προοπτικές συνεχούς ανάπτυξης βασισμένες σε ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα στις μονάδες φωτισμού και ηλεκτρικών κινητήρων (EV powertrain).

Στον τομέα οικολογικών λύσεων, η LG επεκτείνει ενεργά την παρουσία της σε αγορές με μελλοντικό προσανατολισμό, όπως τα εμπορικά συστήματα HVAC και οι βιομηχανικοί/ενεργειακοί ψύκτες. Πρόσφατα, η εταιρεία εξασφάλισε σειρά μεγάλων έργων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων ψύξης για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI data centers) στη Βόρεια και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Καθώς τα έργα αυτά προχωρούν, η LG σκοπεύει να τα αξιοποιήσει ως σημαντικά παραδείγματα αναφοράς, ενισχύοντας περαιτέρω το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό της δυναμικό. Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζεται για την εμπορική διάθεση λύσεων υγρής ψύξης για data centers, μιας τεχνολογίας επόμενης γενιάς που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν προκαταρκτικά ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα βάσει των K-IFRS, τα οποία παρέχονται στους επενδυτές πριν από τη δημοσίευση των τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών κερδών. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε επιμέρους τομέα θα ανακοινωθούν επίσημα αργότερα μέσα στον μήνα. Η μετατροπή των ποσών είναι υπολογισμένη με μέση ισοτιμία 0,00070631 USD/KRW για το 2025.