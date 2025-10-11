Επεκτείνεται το σύστημα διαχείρισης ραντεβού και εκτέλεσης εμβολιασμών με έργο της ΚτΠ

Στην επέκταση του συστήματος διαχείρισης ραντεβού και εκτέλεσης εμβολιασμών που είχε αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση του COVID-19 με την προσθήκη της δυνατότητας εμβολιασμού στα φαρμακεία και την εξυπηρέτηση αναγκών για άλλα εμβόλια, στοχεύει το έργο που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) για λογαριασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο υπό την ονομασία «Υπηρεσίες Επέκτασης και Υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης ραντεβού και εκτέλεσης εμβολιασμών για την εφαρμογή νέων διαδικασιών εμβολιασμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του COVID-19» έχει προϋπολογισμό 6,696 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν τις προσφορές τους έως 17-11-2025.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η επέκταση και η προσαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος που αναπτύχθηκε για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού COVID-19, καθώς επίσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες επιχειρησιακές ανάγκες του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα προσαρμοστούν κατάλληλα οι διαδικασίες του προγράμματος εμβολιασμού και θα προστεθούν λειτουργικότητες για τις απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους.

Συγκεκριμένα θα προστεθεί η δυνατότητα εμβολιασμού στα φαρμακεία, που αναμένεται να επιφέρει πολλές αλλαγές στην διαχείριση της εμβολιαστικής διαδικασίας τόσο όσον αφορά τον προγραμματισμό των ραντεβού από τον φαρμακοποιό σε συνεννόηση με τους πολίτες, όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα τροποποιηθεί προκειμένου να εξυπηρετήσει επί πλέον λειτουργικότητες και περιορισμούς και να προσφέρει τα αναμενόμενα οφέλη προς τους πολίτες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος, θα διαμορφωθούν και οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη των κατάλληλων εφαρμογών και θα επικαιροποιηθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Επιπλέον, δεδομένης της συνεισφοράς και αποτελεσματικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος στην αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19, το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης επεκτείνεται εκτός των αναγκών των εμβολιασμών για την εν λόγω νόσο.

Ο σκοπός της επέκτασης αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος για την παράλληλη υποστήριξη πολλαπλών διαφορετικών εμβολιαστικών προγραμμάτων, προσφέροντας στη χώρα μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των εμβολιασμών και θέτοντάς την σε ετοιμότητα σε περίπτωση που απαιτηθεί ξανά ο εμβολιασμός των πολιτών της.

Με το ίδιο έργο επιδιώκονται ακόμη δράσεις που αποσκοπούν στον άμεσο και έμμεσο περιορισμό του λειτουργικού κόστους του Συστήματος μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και της βελτίωσης των διαδικασιών διαχείρισης.