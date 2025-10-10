Η ResilienceTech φέρνει στην Αθήνα το πρώτο ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης τακτικών FPV με τεχνογνωσία από την Ουκρανία

Η ResilienceTech, Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος και πιστοποιημένος πάροχος προηγμένων λύσεων αμυντικής τεχνολογίας από διεθνείς συνεργάτες, εγκαινιάζει το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Tactical FPV, προσφέροντας μια καινοτόμα, εφαρμοσμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση τακτικών drone.

Με δραστηριότητα που καλύπτει τόσο την ανάπτυξη όσο και τη διάθεση τεχνολογίας αιχμής, η εταιρεία μεταφέρει εμπειρία από κρίσιμες επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα όπως η Ουκρανία, καθιστώντας την εκπαίδευση ουσιωδώς προσανατολισμένη στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες και το δόγμα του ασύμμετρου πολέμου.

Το πρόγραμμα Tactical FPV απευθύνεται σε τεχνικούς, χειριστές, επαγγελματίες ασφάλειας, στελέχη πολιτικής προστασίας και οργανισμούς που επιζητούν πρακτικές επιχειρησιακές δεξιότητες σε ρεαλιστικές συνθήκες πεδίου. Οι συμμετέχοντες καλύπτουν συναρμολόγηση, troubleshooting, ρυθμίσεις flight controller, mission software, τακτικές stealth και χαμηλού ίχνους, αλλά και στρατηγικές αντιμετώπισης ηλεκτρονικού πολέμου και anti-drone μέτρων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με αξιολόγηση και δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού drone operator.

Το πρόγραμμα Tactical FPV διακρίνεται για τη δομημένη και εντατική του φύση, καθώς συνολικά περιλαμβάνει περίπου 75 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων 20 ώρες πραγματοποιούνται σε προσομοιωτή, 15 ώρες σε καταγεγραμμένες πτήσεις και 10 ώρες σε εργασίες μηχανικής και συναρμολόγησης. Οι θεματικές καλύπτουν τεχνικά αντικείμενα όπως FC/ESC/OSD setup, ρυθμίσεις firmware, διαχείριση ισχύος και ασφαλείας, καθώς και αποστολές stealth, πτήσεις σε χαμηλό ύψος και βραδινές επιχειρήσεις. Η εκπαιδευτική εμπειρία ενισχύεται με mission briefs, σχεδίαση αποστολών, logistics και νομικά/κανονιστικά πλαίσια (rules of engagement). Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αναγνωρισμένης πιστοποίησης κατόπιν επιτυχών εξετάσεων.

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος, προέρχονται από περιβάλλοντα πρώτης γραμμής, ενώ οι πρακτικές πτήσεις διεξάγονται σε πλήρως ελεγχόμενους και αδειοδοτημένους χώρους, με έμφαση στη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα τμήματα είναι περιορισμένου μεγέθους ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστος χρόνος hands-on ανά συμμετέχοντα. Το πρόγραμμα Tactical FPV διαρκεί τέσσερις εβδομάδες και περιλαμβάνει απογευματινά μαθήματα και σαββατοκυριακάτικες πτήσεις.

Το κόστος συμμετοχής είναι 490€, με έναρξη στην Αθήνα τον Νοέμβριο 2025. Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα προεγγραφής στο hello@rtvp.cc ή επισκεφθείτε https://rtvp.cc/tactical-fpv-training