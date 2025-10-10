Η αγορά της ηλεκτροκίνησης συσπειρώθηκε στο 5ο Electric + Micro Mobility Forum

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν για ακόμα μια χρονιά οι εργασίες του 5ου Electric + Micro Mobility Forum, του μεγάλου συνεδρίου για την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα, το οποίο διεξήχθη στις 7 Οκτωβρίου, στο Divani Caravel Hotel, στην Αθήνα.

Με τη συμμετοχή 30+ ομιλητών και συγκεντρώνοντας πάνω από 200 στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου, το συνέδριο για ακόμα μια χρονιά πέτυχε στο να συνεχίζει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τις νέες τεχνολογίες στις Μεταφορές αλλά και να αναδείξει σημαντικά ζητήματα που άπτονται του κλάδου της ηλεκτροκίνησης και της κινητικότητας εν γένει.

Τις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Αττικής, χαιρέτησαν η κα. Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Ιωάννης Γεώργιζας, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας και ο κ. Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Στην 1η ενότητα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν στοιχεία και δεδομένα από ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου πάνω στη μικροκινητικότητα και τις εναλλακτικές μετακινήσεις, ενώ ο μεγαλύτερος πάροχος μικροκινητικότητας παγκοσμίως, η Dott, απευθύνθηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχή χρονιά το μοναδικό roundtable στην Ελλάδα με θέμα το shared mobility, με τη συμμετοχή των τριών μεγαλύτερων operators της χώρας (Dott, Lime, hop) αλλά και με τον μοναδικό operator car sharing στην Ελλάδα (Caroo), ενώ στον διάλογο εκπροσώπησε τον Δήμο Αθηναίων η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης & Ανθεκτικότητας, κα. Μάρω Ευαγγελίδου. Το panel συμπλήρωσε ο κ.Κωνσταντίνος Κουρέτας, Γ.Γ. του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και ειδικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων.

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με ένα ακόμη roundtable, με θέμα το μέλλον των αστικών μετακινήσεων και το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αττικής. Στον διάλογο για καίρια θέματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα (και όχι μόνο) στον τομέα των Μεταφορών συμμετείχαν ο κ. Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο κ. Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος, ο κ. Ευάγγελος Σπανός, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος, ο κ. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ιδρυτής και συντονιστής του CIVINET Greece-Cyprus και ο κ. Μάνος Μπρούζας, εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς”.

Στην 2η ενότητα δήλωσαν το «παρών» οι σημαντικότεροι πάροχοι ενέργειας και φόρτισης οχημάτων της χώρας, ΔΕΗ blue, nrg-incharge και Electrip Greece, η HUAWEI Digital Power ως κατασκευαστής και προμηθευτής λύσεων φόρτισης EVs, ενώ η Hankook παρουσίασε την σειρά ελαστικών iON, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για ηλεκτρικά οχήματα. Κατά τη διάρκεια της ενότητας οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της υδρογονοκίνησης, της ηλεκτροκίνησης στη ναυτιλία αλλά και της αντιμετώπισης φωτιών σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και experts του κλάδου.

Το συνέδριο συνεχίστηκε με το καθιερωμένο roundtable που αφορά το δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή τεσσάρων CPOs, ενώ το panel συμπλήρωσαν ο κ. Ιωάννης Τσελίκης, επικεφαλής του τμήματος e-Mobilty του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ο κ. Θάνος Ζαρόγιαννης, Energy Transition Expert και EV Charging Specialist. Οι CPOs εκπροσωπήθηκαν από τον κ. Απόστολο Χουλιάρα, Διευθυντή Marketing Ηλεκτροκίνησης του Ομίλου ΔΕΗ, τον κ. Ηλία Πετρή, Business Operations Manager της nrg, την κα. Elcin Trakadas, Country Manager της Electrip Greece και τον κ. Ιωάννη Παπατσίρο, Chief Operating Officer της Joltie.

Τέλος, η ημέρα ολοκληρώθηκε με ένα ακόμη roundtable, επικεντρωμένο γύρω από την αυτοκινητοβιομηχανία και τις νέες τεχνολογίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά με έντονη εστίαση και στον κύκλο ζωής και την διαχείριση των μπαταριών Λιθίου των EVs. Συμμετείχαν ο Δρ. Διονύσης Μπουντουβάς, Managing Director της COMBATT, ο κ. Αλέξης Γαλανόπουλος, Public Relations Manager του Spanos Group, ο κ. Στέφανος Τσολάκος, Marketing & Public Relations Manager της Lynk & Co Hellas και ο κ. Γιάννης Κακούρης, Public Relations Manager της Suzuki και BYD Greece.

Το επόμενο διάστημα θα είναι διαθέσιμo το πλήρες βίντεο της ολομέλειας με όλες τις ομιλίες, παρουσιάσεις και τα roundtables του συνεδρίου, στο επίσημο site του, electricmicromobility.gr

