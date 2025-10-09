Ο Δήμος Πολυγύρου εισέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή με έξυπνες υποδομές και εφαρμογές

Ο Δήμος Πολυγύρου κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υλοποιώντας σε συνεργασία με την ένωση εταιρειών EVOLUTION PROJECTS – DOTSOFT Α.Ε. το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πολυγύρου», στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027” και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και “έξυπνου” δήμου, με τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών σε πραγματικό χρόνο.

Περιλαμβάνει τρεις βασικές δράσεις:

Η πρώτη αφορά τη διασύνδεση των λαμπτήρων οδοφωτισμού σε κεντρικό σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης, επιτρέποντας στον Δήμο να ελέγχει απομακρυσμένα τη λειτουργία και την ένταση του φωτισμού, να εντοπίζει άμεσα βλάβες και να μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση.

Η δεύτερη δράση προβλέπει την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης σε δημοτικά και σχολικά κτίρια, μέσω αισθητήρων και μετρητών που παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Με τα δεδομένα αυτά, ο Δήμος θα μπορεί να βελτιώνει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, να εντοπίζει σπατάλες και να εφαρμόζει πολιτικές εξοικονόμησης.

Η τρίτη δράση αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων με έξυπνους αισθητήρες που μετρούν κρίσιμες παραμέτρους, όπως pH, αγωγιμότητα και θερμοκρασία, παρέχοντας έγκαιρες ειδοποιήσεις για τυχόν αποκλίσεις.

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Πολυγύρου κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την πλήρη ψηφιακή και περιβαλλοντικά βιώσιμη μετάβαση, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) και της έξυπνης διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα έργο που μετατρέπει τον Δήμο σε πρότυπο «έξυπνης πόλης», ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική προστασία, τη διαφάνεια και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.